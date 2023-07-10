Как создать свой первый трек: петербуржцев познакомили со стилем эмбиент на мастер-классе

Петербуржцев познакомили со стилем эмбиент на мастер-классе. Фото: Алексей Пахомов / Санкт-Петербургский международный культурный форум.

5 июля в рамках проекта «Культурная среда» в летнем пространстве Tele2 Art Space на Елагином острове прошел открытый мастер-класс для творческой молодежи. На нем выступил эксперт Санкт-Петербургского международного культурного форума, эмбиент-композитор и куратор культурных программ Новой сцены Александринки Илья Пучеглазов, который известен под творческим псевдонимом SymphoCat. На встрече говорили о первых шагах в создании электронной музыки.

- Мы очень рады, что смогли привлечь так много людей к нашему совместному с оператором Tele2 проекту «Культурная среда», - в самом начале поприветствовала всех собравшихся исполнительный директор Санкт-Петербургского международного культурного форума Светлана Гуляева. - Форум - это площадка для диалога, творчества и совместных проектов. Поэтому мы всегда готовы сотрудничать с талантливыми спикерами и знакомить людей с культурными тенденциями нашей страны. Илья знает точно, как создается музыка и что творить прекрасное может каждый.

Исполнительный директор Санкт-Петербургского международного культурного форума Светлана Гуляева. Фото: Алексей Пахомов / Санкт-Петербургский международный культурный форум.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

На мастер-класс собрались как молодые ребята, которые пока только мечтают сочинять свои треки, так и профессионалы – медиа художники, режиссеры и музыканты. Эксперт рассказал о первых шагах для создания собственного трека, а также перечислил навыки, без которых не обойтись современному музыканту. Оказалось, что для старта нужно не так много, главное - желание и настрой.

- Для того, чтобы начать писать электронную музыку вам понадобится список необходимых вещей, - отметил Илья Пучеглазов. - Первое и самое главное - это компьютер или ноутбук с оперативной памятью от 8 гигабайт. Именно на нем с помощью специальных аудио программ из отдельных звуков и сэмплов будет рождаться ваш трек. Сам процесс очень похож на сбор конструктора, когда из разных звуковых блоков мы собираем готовую композицию. Также нужны будут хорошие наушники и MIDI-контроллер. По сути это клавиатура, имитирующая фортепиано, на которой мы сможем удобно контролировать виртуальные инструменты. Аудиокарту, синтезатор, студийный микрофон и другую аппаратуру вы будете приобретать по ходу дела, когда начнете погружаться в удивительный мир создания звука. Отмечу, что вам очень пригодится знание английского языка, а также умение работать на компьютере и желание совершенствоваться.

В ходе мастер-класса спикер показал «золотую формулу» современных композиций по которой работают большинство электронных музыкантов: сперва идет интро, далее вступление ударных, потом первая главная тема, основной мотив, затем мотив дополняется аранжировкой, после брейкдаун или дроп, можно сказать передышка внутри композиции, выход на кульминацию и, наконец, основная часть, где мы и получаем желание послушать композицию еще раз...

Фото: Алексей Пахомов / Санкт-Петербургский международный культурный форум.

ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Отдельным «инсайдом» стали советы, как продвигать свои авторские треки в массы.

- Сегодня в России есть большое количество возможностей для музыканта проявить себя и преуспеть, - сказал эксперт. - За последние годы спрос на создание оригинального звука для разных проектов, мероприятий и брендов, сильно вырос, а также появились новые инструменты продвижения и монетизации своего творчества в сети. Сейчас люди слушают музыку через стриминговые сервисы, куда легко можно загрузить свои композиции и найти своего слушателя. Не менее важно быть активным в социальных сетях - грамотно и интересно вести свои страницы и знакомить интернет со своими треками, раскрывая историю. Ну и, конечно, старайтесь выступать вживую на концертах - там вас точно заметят!

Далее на глазах зрителей SymphoCat создал трек из заготовленных сэмплов. Всего за 20 минут перед зрителями предстала легкая умиротворяющая композиция, которая могла бы стать верным компаньоном для утренней прогулки или пробежки, например, по парку Елагина острова.

Фото: Алексей Пахомов / Санкт-Петербургский международный культурный форум.

В свою очередь аудитория интересовалась у спикера, требуется ли композиторам электронной музыки профессиональное образование, какие курсы и какую литературу можно почитать по теме, есть ли в Петербурге комьюнити эмбиент-композиторов, с которыми можно обмениваться творчеством.

Илья Пучеглазов поблагодарил организаторов за возможность в форматах офлайн и онлайн донести свой опыт, который может помочь другим поверить в себя, не откладывать желание творить и начать действовать.