Обманные извещения о поверке счетчиков могут наводнить дома Петербурга в сентябре

Листовки с агрессивным содержанием незаконно вынуждают жильцов записываться на поверку счетчиков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Живешь себе, исправно оплачиваешь квитанции и следишь за состоянием счетчиков, и вдруг на тебе – извещение о срочной поверке. Квитанция из ящика убедительна и серьезна, на ней – логотип жилищной службы, упоминание федерального закона, штрихкоды и пугающее требование немедленно записаться на поверку или замену оборудования. Приходится нервничать, звонить по номеру на извещении и срываться с работы ради прихода мастера. Но знаете ли вы, что эти бумажки – чистая обманка, а предпринятые действия – лишние? Специалисты УФАС на пресс-конференции ТАСС рассказали, как уберечь себя от седых волос и не попасться в ловушку нечестных организаций.

АГРЕССИВНЫЙ ЛИСТОК

По словам замруководителя петербургского УФАС Марины Никитиной, подозрительные листовки горожане получают с завидной регулярностью с 2018 года. Прилетают обманки и жителям других регионов России.

Тревожный листок оформляется по подобию извещений жилищно-коммунальных служб и вводит честных жильцов в заблуждение.

Подобные тревожные фальшивки рассылаются по разным регионам России с 2018 года. Фото: соцсети

- Зачастую компании-распространители отсутствуют в перечне аккредитованных для выполнения такого рода работ. Следовательно, они не имеют права осуществлять поверку и замену любых приборов учета, - объяснила Марина Никитина. – На этих уведомлениях часто указывают телефоны, не соответствующие действительности, принадлежащие другой организации. А содержание листовки часто носит агрессивный характер и воспринимается как квиток ЖКС, который требует срочного проведения поверки и замены.

Зачастую штрихкод на листовке оказывается нерабочим, но зато по указанному телефону шустро записывают на совсем не обязательную поверку. По такому же принципу жильцов подначивают уплотнить двери и окна и предлагают другие ненужные услуги.

НЕЧЕСТНЫЙ КОНКУРЕНТ

Недобросовестные компании грешат нечестной конкуренцией. Логотип на листовке может принадлежать одной фирме, как будто бы именно она выдает извещение, а контактный номер – совсем другой.

- Потребителя ставят в неудобное положение, его лишают выбора между компаниями и вводят в заблуждение в части обязательности заключения договора на услугу поверки и замены, которое ему предложила недобросовестная компания, - рассказала замначальника отдела антимонопольного контроля хозяйствующих субъектов и рекламы Полина Величко.

Появление таких листовок - явление волнообразное, говорят в УФАС. Специалисты предполагают, что в сентябре Петербург примет новую волну подброшенных в ящики обманок. Горожане вернутся из отпусков, и нечестным фирмам снова будет где разгуляться.

Жилец имеет полное право не реагировать на требования в листовке. Лучше обратиться к своей управляющей компании и узнать реальные сроки поверки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОМНИ!

Специалисты говорят: законы дают гражданам и юрлицам свободу в заключении договоров. Никакая компания не может принуждать жильца в срочном порядке обращаться к ней за услугой.

- При обнаружении такой листовки гражданин не обязан выполнять требования компании, если только не решил ее выбрать для оказания услуги, - отметила Величко.

Поверку счетчиков может оказать только аккредитованное юрлицо или индивидуальный предприниматель, сведения о них есть на сайте Федеральной службы по аккредитации.

Главный совет при получении такой листовки – не нервничать и позвонить в свою управляющую компанию. Там объяснят, какая компания может проверить или поменять счетчик и каковы реальные сроки поверки.

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