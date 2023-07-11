Смольный принял программу по повышению рождаемости в Петербурге до 2026 года

В Петербурге поддерживают семьи при рождении малышей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В еженедельном радиообращении губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о новой программе по повышению рождаемости, которая будет действовать с 2023 по 2025 годы. Накануне городское правительство приняло такое решение по поручению президента России. В Северной столице уделяют особое внимание системе финансовой поддержки семей при рождении малышей.

- В первую очередь, создаем условия для совмещения профессиональных и семейных обязанностей и для улучшения жилищных условий молодых семей и семей с детьми, - отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что в 2023 году на финансовую поддержку молодых родителей направили 14,3 миллиардов рублей.

- Убежден, что многодетная семья должна стать ответом на демографические вызовы, - добавил Беглов.

Он также напомнил, что в минувшие выходные город принял участие в праздновании Дня любви, семьи и верности. Самым крепким парам вручили медали «За любовь и верность». В Смольном собрались 30 пар. Три из них в этом году отмечают бриллиантовую свадьбу – 60 лет вместе. У 13 супружеских пар – золотой юбилей, 50 лет совместной жизни.