Николай Фоменко ради роли Майка Науменко набрал 10 килограммов

Николай Фоменко сразу согласился сниматься в фильме про Науменко, не дочитав до конца сценарий. Фото: кадр из фильма

Майк Науменко не умер в 1991 году, а справился с алкоголизмом и другими проблемами, в итоге став обычным человеком. Ну то есть почти обычным. Такова примерная фабула нового фильма Алексея Рыбина, основанная на «додумывании» биографии лидера группы «Зоопарк». Правда, имя Майка в процессе работы пришлось изменить. И он стал Джонни. Но что Джонни, что Майк, понятно, что без «Песни простого человека» не обойдется.

ОТВЕТКА СЕРЕБРЕННИКОВУ?

Режиссер ленты Алексей Рыбин – сооснователь и первый гитарист группы «Кино» - с Майком был на короткой ноге. Поэтому снять о нем фильм вроде как простая задача. Но и сложная.

- Он был одним из самых интеллигентных и образованных людей среди моих знакомых того времени, - рассказывает «Комсомолке» Алексей Рыбин, - тонкий человек и при всей своей внешней открытости – очень закрытый.

Поэтому фильма-биографии и не могло получиться. Получился фильм-фантазия о судьбе Майка, где реальность переплетается с выдумкой.

- Творец жив до тех пор, пока читают его книги, слушают музыку. В этом смысле Майк продолжает жить. Но посредством кинематографа мы только так, напрямую, можем показать, что он «жив в наше время», - говорит автор.

И добавляет, что Майк в итоге идет в разрез с происходящим в нашей культуре, социуме, отношениях между людьми.

- Это фильм о судьбе художника, поэта и о том, как на этом пути остаться собой, - поясняет задумку режиссер.

Кстати, некогда прошедший слух о том, что лента будет «ответкой» фильму «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова, но Алексей Рыбин так не считает. Говорит, «это совсем другое кино».

Андрею Дидику не пришлось даже делать грим - он и так похож на молодого Майка. Фото: кадр из фильма

«ФОМЕНКО РАБОТАЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНО»

Важный нюанс – Науменко играет Николай Фоменко. Он не просто потрясающий актер, но еще и человек, который когда-то выходил вместе со своей группой «Секрет» разогревать «Зоопарк». А еще играл песни этой группы. «Буги-вуги каждый день» стал действительно популярным хитом именно в исполнении Фоменко и компании.

По словам Алексея Рыбина, артист «мгновенно» согласился сняться в фильме, даже не дочитав сценарий до конца – настолько он ему понравился. И вообще, как отмечает режиссер, Фоменко профессионально работал на площадке, без каких-либо сложностей. Ради этой роли артист даже набрал около 10 килограммов.

Актеров, как рассказал режиссер, подбирали не только по принципу того, что они должны были уметь петь и играть на музыкальных инструментах в кадре, но и по «характеру, типажу и внутренней составляющей».

Так, на роль «молодого» Джонни подошел петербургский актер и музыкант групп Didik и SHUBA Leontieva Андрей Дидик. Актер признался, что перед ним стояла непростая задача: сыграть не просто молодого Науменко, а «Фоменко, который играет Науменко», – то есть, «объединить в себе характеры их двоих». Для этого он не только изучал поведение Майка, но и присутствовал на съемках всех сцен с Фоменко.

- Я сыграл человека, который безумно любил музыку, свою страну и был фанатом своего дела, - говорит он.

КСТАТИ

Музыкальными нитями через весь фильм протягиваются песни Майка Науменко – точнее, их кавер-версии. В качестве композитора выступил известный музыкант и фронтмен рок-групп Tequilajazzz Евгений Федоров. А продюсированием картины занимался Игорь «Панкер» Гудков – рок-деятель, продюсер и сценарист, в том числе нашумевшего сериала «Король и Шут».

СПРАВКА «КП»

Съемки «Джонни» (рабочее название – «Уездный город N») завершились в июле 2020 года в Санкт-Петербурге. Премьера была запланирована на весну 2021-го, однако релиз отложили на два года. Это уже вторая режиссерская работа Алексея Рыбина. В 2016-м он представил публике драму «Скоро все кончится», где композитором выступил Алексей Горшенев.