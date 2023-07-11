Арабские монеты под ногами туристов

В Старой Ладоге в XIX веке один за другим находили спрятанные сокровища. Однако потом находки иссякли, будто их и не было никогда. Неужели на этом все или что-то осталось и до наших времен. Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

УДАЧЛИВЫЙ МУЖИК

Находку одного из самых грандиозных кладов описывали газеты. В 1809 году крепостной помещицы Бестужевой наткнулся на целую бочку серебряных монет. Их было так много, что он несколько раз возвращался к «тайному месту», чтобы перенести клад в деревню. Скоро о его удаче проведала земская полиция и помещица. Крестьянин вынужден был серебро - семь пудов! - отдать своей хозяйке. Впрочем, мужик оказался смекалистым и, видимо, что-то припрятал. Через несколько лет он выкупил себя, свою семью и переехал в Тихвин, где поставил дом и открыл торговлю.

К сожалению, от кладов до наших дней дошли немногие монеты. Их не ценили, переплавляли в серебро… Жалко, конечно, ведь это были арабские дирхемы, которым и в XIX веке уже было тысяча лет.

Так выглядят денежные знаки из пустынь Аравии. Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

ГОРОД МАСТЕРОВ

Археолог Анатолий Кирпичников посвятил Старой Ладоге без малого полвека. Именно он доказал, что богатый торговый город существовал на этом месте задолго до прибытия Рюрика. Как доказал? Очень просто - откопал старую избу, анализ спила одного из бревен выявил, что постройку срубили в 753 году.

«Эта дата позволяет нам с уверенностью говорить, что Ладога - древнейший средневековый город не только Руси, но и всей Восточной и Северной Европы», - подчеркивал Анатолий Николаевич.

Славяне оказались талантливыми учениками. Все, чем торговали у них заморские купцы, они научились делать сами. В Старой Ладоге найдены мастерские с всевозможными тиглями, льячками, инструментами и, конечно, заготовками, например, бусин из стекла.

А тысячелетняя стекольная мастерская - это, считайте, по реалиям того времени своеобразный монетный двор.

На рубеже I и II тысячелетия стеклянные бусины использовали в качестве денег. Для нас стекло - пустяк. А в те давние времена его умели изготавливать только арабы, поэтому украшения и амулеты из них были в диковинку и ценились очень высоко. Правда, как доказали археологи, ладожские мастера и их научились делать. И попробуйте обвинить их в «фальшивомонетничестве»!

В старину монетки- «чешуйки» чеканили одним ударом молотка. Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

Парадокс, но на Руси собственных денег не было до Дмитрия Донского. Зачем вообще они были нужны, если на богатства Руси можно было обменять все, что угодно. Меха - лучшие в мире, воска - важнейшего источника света, какой дом без свечи, - сколько угодно. Плюс - ювелирные украшения, хитрые инструменты мастеров… Всемирной валютой считались арабские серебряные дирхемы. Если купцу казалось, что за какой-то товар платить целую монету слишком дорого, дирхем рубили пополам или на четыре части, сдачу отдавать все равно было нечем.

НОВИЧКАМ ВЕЗЕТ

До недавнего времени клады находили в окрестностях Старой Ладоги, а в самой древней крепости, увы, нет.

В 2015 году в Староладожской крепости работала очередная экспедиция Института истории материальной культуры РАН. Тем летом, кроме ученых, на раскопках трудилось более ста человек - волонтеры, студенты и местные школьники. Раскопки уже собирались сворачивать до следующего сезона, как вдруг двое студентов нашли клад. Великий Кирпичников за полвека не нашел ни одного, а тут какая удача!

Счастливчиками оказались крымчанин Джемиль Османов и студент Ленинградского государственного университета имени Пушкина Роман Бараусов.

- Нам поручили работу у входа в подземелье Тайничной башни, - рассказывает Роман. - Обычно раскопы делят на квадраты, а волонтеры по двое их расчищают кисточками и мастерками. Если что-то находят, зовут старшего. Мы с Джемилем наткнулись на фрагмент ткани, который отпечатался на комке грунта. На всякий случай поскребли, и вдруг посыпались монетки. Оказалось, это - не грунт, а истлевший кошелек.

Монетки были мелкими, и поначалу их приняли за чешуйки рыбы. Однако позже разглядели надписи и изображения. Сравнение с чешуйками не случайно. Первые русские деньги чеканили из серебряной проволоки, которую нарезали на кусочки. Монеты были неровные по краям и очень маленькими - размером с ноготок мизинца. В народе их потому и прозвали чешуйками.

Возможно, именно здесь похоронен Вещий Олег. Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

СПРЯТАЛИ, ЧТОБЫ ЗАБРАТЬ

Клад раскрывал свои секреты постепенно. Всего в нем оказалось 116 монеток, где-то около рубля. В те времена на такую сумму можно было купить корову или лошадь, и все же она не очень велика - годовое жалованье стрельца составляло пять рублей.

Деньги слиплись в один большой ком, пришлось потрудиться, чтобы их разделить. Первыми рассмотрели монеты с изображением Ивана Грозного и решили, что клад периода Ливонской войны. Тогда на крепость напали шведы. Понятно желание оборонявшихся спрятать ценности.

Однако потом выяснилось, что в кладе также присутствуют монеты царей Федора Иоанновича, Бориса Годунова и Василия Шуйского. Правители сменяли друг друга, а их деньги продолжали свое хождение. Серебро остается серебром, какая разница, кто царь…

- Наиболее вероятно, клад был спрятан в 1610-м, когда наша страна была ослаблена Смутой и шведы захватили крепость, - говорит заместитель начальника Староладожской археологической экспедиции Наталья Григорьева. - По Столбовскому мирному договору 1617 года Ладога была возвращена Руси. Факт, что клад не был изъят, говорит о том, что человек, его закопавший, погиб и не вернулся за своим добром.

Староладожские археологические экспедиции продолжают свою работу. Кстати, Роман Бараусов родом из Старой Ладоги и помогал археологам еще со школы. После окончания университета работал юристом, однако несколько лет назад перешел в музей-заповедник «Старая Ладога». И хотя занимает административную должность, но когда большой наплыв туристов, помогает вести экскурсии.

Найденный им клад после изучения вернулся в музей и пока хранится в запасниках. Роман надеется, что артефакт рано или поздно займет свое почетное место в экспозиции, тогда Бараусов сможет рассказать его историю не только на словах.

КСТАТИ

Старая Ладога по праву считается первой столицей Руси. Город на реке Волхове, который до Петра I называли просто Ладогой, удачно расположился на перекрестке древних торговых путей, ведущих с юга на север и с запада на восток. Согласно летописи именно сюда в 862 году прибыл со своими братьями и дружиной призванный славянами на княжение Рюрик. По легенде, в подземном ходу под Волховом Рюрик и похоронен в золотом гробу. Недалеко от Старой Ладоги возвышаются курганы. Как гласят преданья, под одним из них покоится верный соратник Рюрика Вещий Олег.