На скорость, стоп-линию и проезд на красный: На Невском проспекте установят камеры фиксации нарушений ПДД

Камеры будут ловить нарушителей на семи аварийно-опасных перекрестках. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первые комплексы фотовидеофиксации появятся в Петербурге на Невском проспекте. Их установят в рамках Стратегии развития АПК «Безопасный город». Камеры будут ловить нарушителей на семи аварийно-опасных перекрестках. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба Смольного.

- Обеспечение безопасности в городе – одна из приоритетных задач. В том числе, и на дорогах. Установка камер позволит дисциплинировать водителей и пешеходов и снизит риски возникновения опасных ситуаций, - отметил глава города Александр Беглов.

Камеры установят на перекрестках Невского проспекта с набережной канала Грибоедова, Литейным проспектом, площадью Восстания, улицей Марата, Думской улицей, Малой Садовой и Большой Конюшенной.

Специальные комплексы будут ловить нарушителей, которые ездят на красный, пересекают стоп-линии, поворачивают со второй полосы, превышают скорость и другое. Сколько именно камер появится на каждом перекрестке пока не сообщается. Это будет зависеть от его сложности. Планируется ставить минимум 10 и максимум 20 камер.

КСТАТИ

Всего в городе установлено 990 комплексов фотовидеофиксации: 946 стационарных и 44 – передвижных.