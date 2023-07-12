Пешеходные мостики, подсветка, паруса: Как будет выглядеть база водных видов спорта у парка 300-летия Петербурга

Проект уже получил согласования от Росрыболовства, экологической экспертизы, Главгосэкспертизы. Фото: предоставлено АО «Зенит-Арена»

У парка 300-летия Петербурга продолжается строительство «спортивного архипелага». В июне здесь на построенных «островах» (официально их называют «гидротехнические сооружения») появились три 180-метровых флагштока. Но это еще не все. На очереди – специальные павильоны. Их установят прямо под гигантскими флагштоками. В павильонах разместят базу водных видов спорта и центр занятий винд- и кайтсерфингом. Все это - инициатива компании «Газпром», которая по своей программе взаимодействия с городскими властями, будет развивать территорию парка. В итоге побережье будет объединено в единый архитектурный ансамбль со стадионом «Газпром Арена» и «Лахта Центром».

Как сообщает застройщик АО «Зенит-Арена», занимающийся развитием этой территории, каждый павильон разделят на служебную зону и общедоступную, где можно взять напрокат инвентарь для занятий водными видами спорта, переодеться, оставить вещи. Также там появятся медпункты, санузлы, душевые.

Праздничная подсветка. Цвета будут меняться, как на Лахте. Фото: предоставлено АО «Зенит-Арена»

По словам гендиректора компании Игоря Краснова, береговая линия пляжа, куда стекаются тысячи людей, лишена сейчас элементарной инфраструктуры – нет ни кабинок для переодевания, ни туалетов, ни шкафчиков для хранения вещей, а благодаря базе водных видов спорта пляжный отдых здесь станет куда более комфортным.

Кроме того, должны появиться и пешеходные мосты, которые соединят «острова» с пляжем.

- Мостики создадут дополнительные маршруты для прогулок. С них и с самих площадок будет открываться прекрасный вид на акваторию и береговую линию, - говорит Игорь Краснов.

Полностью пляж преобразится к лету 2025 года. Фото: предоставлено АО «Зенит-Арена»

Еще одна яркая деталь новых объектов – архитектурная подсветка с разными световыми сценариями.

- В вечернее время мостики, павильоны базы водных видов спорта и флагштоки будут выглядеть очень красиво, - заверяет гендиректор АО «Зенит-Арена». Он же сообщал журналистам ранее, что у Яхтенного моста появится площадка для сдачи норм ГТО.

В компании «КП» рассказали, что строительство павильонов уже началось. К работам приступили сразу после прохождения Главгосэкпертизы. Уже готовы фундаменты, а на двух крайних «островках» начали собирать каркасы будущих павильонов. Вскоре металлический «скелет» появится и на среднем «острове».

Пешеходные мосты соединят «острова» с пляжем. Фото: предоставлено АО «Зенит-Арена»

Были опасения, что стройка в Финском заливе может негативно повлиять на местную экологию, но, как сообщает АО «Зенит-Арена», проект получил все необходимые согласования от Росрыболовства, экологической экспертизы, Главгосэкспертизы.

Полностью пляж преобразится к лету 2025 года.

Три «острова» с флагштоками только условно можно назвать островами. По факту это гидротехнические сооружения, стоящие на сваях в акватории. Фото: предоставлено АО «Зенит-Арена»

КСТАТИ

Три «острова», на которых стоят флагштоки, только условно можно назвать островами. По факту это гидротехнические сооружения, стоящие на сваях в акватории. Они служат основанием для флагштоков и защищают пляж от штормовых волн. Радиус каждого из них – 50 метров.