Петербург занял седьмое место в рейтинге городов СЗФО по уровню зарплат

Средняя зарплата в Петербурге составляет почти 72 тысячи рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Средняя зарплата в Северо-Западном федеральном округе составляет 59 тысяч рублей. В Петербурге работодатели предлагают сотрудникам в среднем 71 тысячу 748 рублей в месяц. Но город занял лишь седьмую позицию в рейтинге городов СЗФО по уровню зарплат.

- За первое полугодие 2023 года в Северной столице было открыто более 439 миллионов вакансий – это 65,5% от всех предложений о работе в СЗФО, - отметили эксперты hh.ru, которые составили рейтинг, исходя их вакансий сервиса.

Топ городов с высокими окладами возглавил Усинск. Там за месяц можно получить более 115 тысяч рублей. На втором месте Воркута с зарплатой более 90 тысяч, а на третьем – Ухта и 76,3 тысяч рублей.

- В ряде городов высокий уровень заработных плат связан с отраслевой спецификой региона, большим количеством вахтовых работников, а также с повышенным спросом на квалифицированный рабочий и производственный персонал, - объяснила руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.