Дорого, долго, больно? Развеиваем мифы о зубных имплантатах

Как проходит и сколько на самом деле стоит процедура имплантации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Красивые зубы - это залог привлекательности и уверенности в себе. Пробелы в улыбке портят не только ваш вид, но и отрицательно влияют на здоровье всей ротовой полости. В этих случаях на помощь приходят зубные имплантаты. Однако о них часто можно услышать, что это дорого, долго и больно. Разбираемся вместе со специалистами из Центра имплантации UniverStom , как проходит и сколько на самом деле стоит процедура.

Врачи рекомендуют прибегать к имплантации, когда у вас в ряду отсутствует один или несколько зубов, а также если здоровых единиц не осталось вовсе. Часто в таких случаях имплантация - это единственный выход, так как у многих есть противопоказания к использованию съемных протезов.

- Имплантаты представляют собой прочные титановые стержни, которые вживляются в кость и служат опорой для фиксации ортопедических конструкций, - рассказывает хирург-имплантолог Антон Диков. - Это отличная возможность заменить даже большое количество отсутствующих зубов.

В результате протезирования человек может снова нормально жевать без всяких строгих ограничений и специальных диет. Искусственный имплантат не отличить от здорового зуба, а его прочность, гипоаллергенность и совместимость с организмом гарантируют долгую службу.

Сама процедура совсем не похожа на то, что часто воображают впечатлительные люди. Классический метод имплантации проводится в несколько этапов. Сперва идет полная диагностика полости рта - осмотр в кресле и рентген. Далее происходит наращивание костной ткани для надежной фиксации протеза. После этого настает ключевой момент - вживление металлического стержня. Делают это через крохотный надрез на слизистой, - это проходит без особой боли. Наконец, после завершения процесса приживления на стержень устанавливают зубной протез.

Кроме того, в последнее время большую популярность приобрел безлоскутный метод установки имплантата. Это уникальный безоперационный способ вживления искусственного корня. В UniverStom (https://implantgood.ru/ ) этот метод применяют специалисты с опытом в области имплантологии до 25 лет, а на имплантат действует пожизненная гарантия. Метод отличается высокой скоростью, безопасностью и быстрым восстановлением. Сначала через небольшой прокол в десне без наложения швов вживляют металлический стержень и на имплантат ставят винт-заглушку. Несколько месяцев проходит процесс приживления, во время которого пациент носит временный протез. После этого устанавливается постоянный зубной протез.

«Но это все наверное очень дорого!», - воскликнет человек со стороны и будет не прав. В UniverStom имплантаты отличаются доступной ценой, что важно для среднестатистического жителя России. Это стало возможно благодаря официальному партнерству с израильской компанией-производителем оборудования и материалов для имплантации и протезирования ADIN. Кроме того, клиника предоставляет рассрочку платежа и гибкие программы лечения.

- В нашей клинике проводится имплантация зубов «под ключ», - говорит хирург-имплантолог Олег Онохов. - При единовременной оплате процедуры вы получаете скидку. Также услуга становится дешевле для второго члена семьи, который решит установить имплантаты в UniverStom (https://implantgood.ru/ ). Кроме того, возможна оплата в рассрочку без процентов.

Сегодня качественные имплантаты, созданные инженерами и стоматологами по запросу пациентов, утративших свои зубы, помогают тысячам людей быть здоровым и красивым. По словам специалистов, современные технологии творят чудеса там, где еще 20 лет назад врачи только сочувственно разводили руками.

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