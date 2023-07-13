Четверо детей и 17 взрослых утонули в водоемах Ленобласти с начала лета

С начала года на водоемах случилось 47 происшествий. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области с начала года произошло 47 происшествий, в которых погибли люди. С января погибли 35 человек, четверо из которых – дети. В прошлом году статистика была иной – 44 взрослых и пятеро детей. О трагедиях рассказал главный государственный инспектор по маломерной судам Ленобласти Алексей Зыбцев в пресс-конференции «Интерфакс».

- С начала летнего сезона в Ленинградской области погибли 21 человек. Четверо из них – дети. В прошлом году вода унесла жизни 23 взрослых и пятерых детей, - рассказал Алексей Зыбцев.

По его словам, в 71 проценте случаев люди умирают во время купания, иногда они плавают в неположенном для этого месте. 24 процента смертей наступили во время нахождения на маломерных судах или во время рыбалки. К слову, в этом году из-за катеров погибли уже двое человек. А прошлом году – шестеро.

Алексей Зыбцев напомнил, что с 6 июня в регионе действует запрет на посещение карьеров. Но нарушители все равно приходят туда. В этом году уже зафиксированы случаи гибели людей на карьерах. В прошлом году там умерли 11 человек.