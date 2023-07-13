Профессионалы выбирают лучших в медицине Петербурга

Специалистам предстоит определить победителя в номинации «Выбор экспертов». Фото: freepik.com.

Самый знаменитый конкурс «Комсомолки» традиционно завершается голосованием на нашем сайте, поэтому выбрать лучшую клинику с позиции пациента может каждый из вас. Но, как и прежде, в десятом сезоне «Клиники года» жюри у нас два: одно состоит из читателей, а во второе - вошли представители профессионального медицинского сообщества: ученые, главы больниц и руководители врачебных ассоциаций. Им предстоит определить победителя в номинации «Выбор экспертов».

Итак, «Комсомолка» предлагает поближе познакомиться с членами экспертного жюри проекта «Клиника года - 2023».

Александр Николаевич Ржаненков, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению.

Александр Борисович Егоров, советник Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по вопросам здравоохранения.

Ольга Николаевна Ткачёва, главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор.

Андрей Владимирович Курпатов, психотерапевт, президент Высшей школы методологии, создатель проекта интеллектуального образования нового формата «Академия смысла», руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка.

Александр Владиславович Солонин, генеральный директор «Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга».

Андрей Владимирович Бережной, директор СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики».

Александр Леонидович Рубежов, главный врач Стоматологической поликлиники №9, президент стоматологической ассоциации Петербурга, заведующий кафедрой стоматологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова.

Александра Юрьевна Микерина, врач акушер-гинеколог. Автор лучшего медицинского блога 2021 года по версии ассоциации блогеров и лидер мнений с более чем полутора миллионами подписчиков в соцсетях.