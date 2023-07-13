Сын актера Ивана Краско раскрыл правду о здоровье попавшего в реанимацию отца

Актер Иван Краско попал в реанимацию утром 13 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В медицинский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге утром 13 июля 2023 года доставили звездного пациента. Им оказался известный актер театра и кино Иван Краско. Состояние 92-летнего артиста вызывало у врачей опасение, поэтому его экстренно отправили в реанимацию. Как стало известно spb.kp.ru, Иван Ивановичу оказывают всю необходимую помощь, он находится в сознании, но к нему никого не пускают.

Недомогание Краско почувствовал утром, как только проснулся. Актер смог позвать на помощь младшего сына Федю, который и вызвал отцу скорую.

- Отец не смог стать с кровати - у него не двигаются левая нога и левая рука, - признался 19-летний Федор Краско корреспонденту spb.kp.ru. - Речь была очень неразборчивая, тем не менее он осознавал все, что происходит вокруг. Диагноз ему еще не поставили. Но вроде ничего страшного. Все это - последствия инсульта.

Напомним, инсульт у актера Ивана Краско произошел в августе 2021 года. После этого состояние здоровья стало ухудшаться. В итоге Краско пришлось отказаться от спектаклей, в которых он был задействован в драмтеатре имени Комиссаржевской, и переехать за город. На даче в Ленобласти Краско проводит большую часть времени - там свежий воздух, покой и приятные соседи. Один из них - самый известный Д'Артаньян страны - Михаил Боярский.

Также отметим, что за последние несколько месяцев Иван Иванович попадал в больницу несколько раз. Все также жаловался на слабость, что не чувствует руку и ногу,

В конце разговора с spb.kp.ru сын Ивана Краско Федор добавил, что в ближайшее время отца переведут в обычную палату. «Комсомолка» желает Ивану Ивановичу скорейшего выздоровления.