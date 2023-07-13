Петербурженка собрала в лесу во Всеволожском районе 300 грибов

Корги по кличке Персик помогает хозяйке охотиться за грибами. Фото: героя публикации

В Ленобласти открыт грибной сезон, и уже есть первые рекордсмены по сбору. Любительница тихой охоты 37-летний шеф-кондитер Кристина Лимончикова набрала во Всеволожском районе за раз 300 штук, побив свой предыдущий рекорд в 255 грибочков. На все про все Кристине понадобилось 7 часов неспешной прогулки в лесу. Координаты места грибная фея, конечно, не выдает, но кое-какими секретами с читателями spb.kp.ru все же поделилась.

- Нужно любить природу, иметь терпение, и тогда лес вознаградит, - уверена Кристина. - А вообще я с большим уважением отношусь к лесу. Называю его дедушкой, грибы - пузатиками, малышами, красавчиками.

Терпение пригодится Кристине и впоследствии, когда 300 экземпляров придется чистить и обрабатывать.

- В сезон, бывало, собирала, и больше, так что меня нисколько не пугает, что их еще часа три-четыре чистить нужно, - улыбается девушка. - Что буду с ними делать? Там белый всего один гриб, остальные - подосиновики, поэтому засолю, замариную, а часть – пожарю на сковороде. Накормлю всех родственников!

Из-за того, что грибочки все один к одному, кто-то посчитал, что этот снимок - фотошоп.

Кстати, некоторые подписчики группы в ВК «Грибы и Грибники СПб», где Кристина поделилась своим уловом, не поверили девушке – мол, грибов на самом деле еще мало, а это вообще фотошоп. Но «грибной фее» не до критиков - дедушка-лес уже ждет ее за новой рекордной охотой.

БДИ!

Чтобы не отравиться грибами, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать следующие правила:

- собирать только знакомые виды грибов в экологически чистых районах;

- не пробовать грибы во время сбора;

- в день сбора переберите грибы, промойте их и выбросите перезревшие и червивые;

- перед приготовление варите грибы в течение 10 минут;

- не храните грибы в тепле – это скоропортящийся продукт.