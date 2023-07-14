Черный поезд «Ночной экспресс» запустят между Петербургом и Москвой

Интерьер поезда выполнен в стиле "лаунж". Фото: Александр ГЛУЗ

Между Москвой и Петербургом планируют запустить «Ночной экспресс». Его уникальность в том, что поезд полностью окрашен в черный цвет. О планах по выпуску таких вагонов сообщает частная железнодорожная пассажирская компания «Тверской экспресс».

- Кроме экстраординарной окраски поезд «Ночной экспресс» отличается сдержанным внутренним лаунж-дизайном, премиальным постельным бельем и принадлежностями, которые позволят пассажирам почувствовать атмосферу спокойствия и непринужденности в поезде, отдохнуть и наполниться энергией, - говорится в сообщении компании.

«Ночной экспресс» впервые выйдет на маршрут уже в этом месяце. Пассажирам пообещали, что будут удивлять и радовать их высокими стандартами качества услуг и безопасностью перевозок. Этой же компании принадлежит поезд «Мегаполис», который ездит из Москвы в Петербург и обратно уже в течение 17 лет.