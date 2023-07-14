Что случилось с Иваном Краско: Свежие новости о состоянии здоровья актера на 14 июля 2023 года

Состояние здоровья Ивана Краско на 14 июля 2023 года остается стабильным. Фото: Александр ГЛУЗ

Врачи медицинского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге второй день борются за жизнь знаменитого актера Ивана Краско. Утром 13 июля он попал в реанимацию после того, как почувствовал себя плохо. Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» и фильмов «Господин оформитель», «Макар-следопыт» проснулся и позвал сына Федора на помощь.

- Отец пожаловался, что не чувствует левую ногу и левую руку, - признался spb.kp.ru младший сын 92-летнего актера Федя. - Я сразу же вызвал скорую и его увезли в больницу.

Осмотрев звездного пациента, врачи приняли решение о госпитализации. Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья Ивана Краско на 14 июля 2023 года.

Как сообщили sbp.kp.ru близкие Ивана Ивановича, в центре имени Алмазова его положили в реанимацию. Окончательный диагноз ему еще предстоит поставить, так как не готовы все результаты анализов. Но, по словам сына Краско Федора, скорее всего, у него осложнения после инсульта, который актер перенес в августе 2022 года. В итоге вечером 13 июля Краско был прооперирован.

- Ждем, когда Ивана Ивановича переведут в обычную палату, - призналась spb.kp.ru сиделка актера Дарья. - Надеемся, что это произойдет в ближайшее время. Насколько нам известно, состояние здоровья Ивана Краско стабилизировалось.

Напомним, здоровье Краско резко подкосилось после перенесенного коронавируса. Возрастной актер стремительно начал терять зрение, появилось онемение в конечностях, проблемы с речью. Ему даже пришлось отказаться от ролей в театре Комиссаржевской, в котором он служил много лет.