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Звезды14 июля 2023 9:28

Что случилось с Иваном Краско: Свежие новости о состоянии здоровья актера на 14 июля 2023 года

Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья Ивана Краско на 14 июля 2023 года
Степан СТЕПАНОВ
Состояние здоровья Ивана Краско на 14 июля 2023 года остается стабильным.

Состояние здоровья Ивана Краско на 14 июля 2023 года остается стабильным.

Фото: Александр ГЛУЗ

Врачи медицинского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге второй день борются за жизнь знаменитого актера Ивана Краско. Утром 13 июля он попал в реанимацию после того, как почувствовал себя плохо. Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» и фильмов «Господин оформитель», «Макар-следопыт» проснулся и позвал сына Федора на помощь.

- Отец пожаловался, что не чувствует левую ногу и левую руку, - признался spb.kp.ru младший сын 92-летнего актера Федя. - Я сразу же вызвал скорую и его увезли в больницу.

Осмотрев звездного пациента, врачи приняли решение о госпитализации. Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья Ивана Краско на 14 июля 2023 года.

Как сообщили sbp.kp.ru близкие Ивана Ивановича, в центре имени Алмазова его положили в реанимацию. Окончательный диагноз ему еще предстоит поставить, так как не готовы все результаты анализов. Но, по словам сына Краско Федора, скорее всего, у него осложнения после инсульта, который актер перенес в августе 2022 года. В итоге вечером 13 июля Краско был прооперирован.

- Ждем, когда Ивана Ивановича переведут в обычную палату, - призналась spb.kp.ru сиделка актера Дарья. - Надеемся, что это произойдет в ближайшее время. Насколько нам известно, состояние здоровья Ивана Краско стабилизировалось.

Напомним, здоровье Краско резко подкосилось после перенесенного коронавируса. Возрастной актер стремительно начал терять зрение, появилось онемение в конечностях, проблемы с речью. Ему даже пришлось отказаться от ролей в театре Комиссаржевской, в котором он служил много лет.

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