«Могло все закончиться анафилактическим шоком»: Петербурженка получила ожоги лица, перепутав ревень с борщевиком

Неприятный вкус псевдоревеня оберег девушку от серьезных последствий для здоровья.

В соцсетях активно обсуждают пост, в котором молодая девушка из Петербурга рассказала, как однажды по ошибке попробовала борщевик. Она чуть не получила анафилактический шок, но «отделалась» сильным ожогом на лице и трехнедельным лечением. Ее твит о случившемся набрал больше 5 тысяч лайков и около 650 тысяч просмотров.

- В Твиттере обсуждали борщевик, я захотела рассказать свою историю, чтобы объяснить людям, что борщевик – это не обязательно трехметровое растение с зонтиками! Он может выглядеть вполне безобидно, – рассказала spb.kp.ru жертва борщевика, 22-летняя Анна Хотьян.

Опасный урожай Аня собрала за городом, где гуляла с подругой. Девушки увидели растение, решили, что это ревень и его немедленно нужно попробовать.

- В детстве в деревне у бабушки мы всегда ели ревень, - вспоминает Анна. - Поэтому я смело сорвала растение, откусила, но тут же выплюнула - он оказался слишком горьким.

Первые две недели девушка вынуждена была сидеть дома.

Но самое неприятное было впереди, так как псевдоревенем оказался ядовитый борщевик! Возле рта у девушки вскоре появились волдыри, пришлось вызывать скорую.

- Медик сказал, что я получила химический ожог, а вообще была вероятность анафилактического шока, - вздыхает Анна. - Когда я сорвала его, на руках остался сок. Потом я ими трогала лицо под солнцем, чего нельзя было делать категорически.

Девушка понимает, что ей еще повезло: если бы она проглотила опасный сорняк, история могла бы иметь куда более печальный финал.

- Не выплюнь она борщевик, был бы еще ожог слизистой рта, пищевода и желудка, - отмечает фельдшер петербургской «скорой» Иван Мокроусов.

Так или иначе, но Анне все равно пришлось уйти на трехнедельный больничный. Лицо было опухшим, а на коже – волдыри. Появляться в таком виде в обществе невозможно.

- Многие еще пугали меня, что останутся шрамы, из-за чего я очень переживала, - признается Анна.

Слева - ревень, справа - борщевик. Фото предоставлено доцентом кафедры ботаники и экологии РГПУ им. А.И. Герцена/снимок Алексея ЗАХАРИНСКОГО

История Анны, о которой она рассказала в Сети, вызывала шквал эмоций у пользователей. Под постом сейчас больше 300 комментариев разного характера. Кто-то не без издевки советовал ей подучить биологию, интересовался зрением, мол, только слепой не отличит борщевик от ревеня. Большинство же поддерживали Аню и желали ей скорейшего выздоровления.

- Люди писали, что только из моего поста узнали о борщевике и о том, как он выглядит, - объясняет Анна. - Я просто хотела донести, что чего-то не знать – это нормально, и не стоит этого стыдиться. Возможно, моя история кому-то поможет, спасет жизнь.

КОМПЕТЕНТНО

Кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и экологии РГПУ им. А.И. Герцена Елена Рущина:

- Внешне ревень и борщевик различаются. У ревеня листовая пластинка целая, по краям не изрезанная, темно-зеленая, а у борщевика она глубоко изрезанная и светлее. Да и последствия от контакта с опасным сорняком зависят от погоды: в солнечный день борщевик более активно выделяет «яды», чем в пасмурный.