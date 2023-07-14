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Происшествия14 июля 2023 12:22

«Могло все закончиться анафилактическим шоком»: Петербурженка получила ожоги лица, перепутав ревень с борщевиком

Девушка сорвала сорняк за городом и решила попробовать его
Анна ГРЕНЬ
Неприятный вкус псевдоревеня оберег девушку от серьезных последствий для здоровья.

Неприятный вкус псевдоревеня оберег девушку от серьезных последствий для здоровья.

В соцсетях активно обсуждают пост, в котором молодая девушка из Петербурга рассказала, как однажды по ошибке попробовала борщевик. Она чуть не получила анафилактический шок, но «отделалась» сильным ожогом на лице и трехнедельным лечением. Ее твит о случившемся набрал больше 5 тысяч лайков и около 650 тысяч просмотров.

- В Твиттере обсуждали борщевик, я захотела рассказать свою историю, чтобы объяснить людям, что борщевик – это не обязательно трехметровое растение с зонтиками! Он может выглядеть вполне безобидно, – рассказала spb.kp.ru жертва борщевика, 22-летняя Анна Хотьян.

Опасный урожай Аня собрала за городом, где гуляла с подругой. Девушки увидели растение, решили, что это ревень и его немедленно нужно попробовать.

- В детстве в деревне у бабушки мы всегда ели ревень, - вспоминает Анна. - Поэтому я смело сорвала растение, откусила, но тут же выплюнула - он оказался слишком горьким.

Первые две недели девушка вынуждена была сидеть дома.

Первые две недели девушка вынуждена была сидеть дома.

Но самое неприятное было впереди, так как псевдоревенем оказался ядовитый борщевик! Возле рта у девушки вскоре появились волдыри, пришлось вызывать скорую.

- Медик сказал, что я получила химический ожог, а вообще была вероятность анафилактического шока, - вздыхает Анна. - Когда я сорвала его, на руках остался сок. Потом я ими трогала лицо под солнцем, чего нельзя было делать категорически.

Девушка понимает, что ей еще повезло: если бы она проглотила опасный сорняк, история могла бы иметь куда более печальный финал.

- Не выплюнь она борщевик, был бы еще ожог слизистой рта, пищевода и желудка, - отмечает фельдшер петербургской «скорой» Иван Мокроусов.

Так или иначе, но Анне все равно пришлось уйти на трехнедельный больничный. Лицо было опухшим, а на коже – волдыри. Появляться в таком виде в обществе невозможно.

- Многие еще пугали меня, что останутся шрамы, из-за чего я очень переживала, - признается Анна.

Слева - ревень, справа - борщевик. Фото предоставлено доцентом кафедры ботаники и экологии РГПУ им. А.И. Герцена/снимок Алексея ЗАХАРИНСКОГО

Слева - ревень, справа - борщевик. Фото предоставлено доцентом кафедры ботаники и экологии РГПУ им. А.И. Герцена/снимок Алексея ЗАХАРИНСКОГО

История Анны, о которой она рассказала в Сети, вызывала шквал эмоций у пользователей. Под постом сейчас больше 300 комментариев разного характера. Кто-то не без издевки советовал ей подучить биологию, интересовался зрением, мол, только слепой не отличит борщевик от ревеня. Большинство же поддерживали Аню и желали ей скорейшего выздоровления.

- Люди писали, что только из моего поста узнали о борщевике и о том, как он выглядит, - объясняет Анна. - Я просто хотела донести, что чего-то не знать – это нормально, и не стоит этого стыдиться. Возможно, моя история кому-то поможет, спасет жизнь.

КОМПЕТЕНТНО

Кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и экологии РГПУ им. А.И. Герцена Елена Рущина:

- Внешне ревень и борщевик различаются. У ревеня листовая пластинка целая, по краям не изрезанная, темно-зеленая, а у борщевика она глубоко изрезанная и светлее. Да и последствия от контакта с опасным сорняком зависят от погоды: в солнечный день борщевик более активно выделяет «яды», чем в пасмурный.

ЧППроисшествия: ЧП