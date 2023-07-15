Первая скрипка в мире воров: Сына портнихи Аллы Пугачевой судят в Петербурге за создание «банды черепашек-ниндзя»

Первая скрипка в мире воров

«Первая скрипка в мире воров (не путать с ворами в законе – прим.ред.)». Так высоко в криминальном мире России, кажется, оценивали только одного человека. И зовут его Яков Суббота. В преступной среде, да и не только там, Яков личность почти легендарная. Где вы еще видели, чтобы вор был вхож в круги звезд первой величины?

А Суббота может похвастаться и этим. А все дело в том, что Яков – сын портнихи Пугачевой, который смог украсть гонорар самого Киркорова. Но к музыке сам вор не имеет никакого отношения, а прозвали его так просто потому, что он сумел украсть скрипку Страдивари. Но все эти заслуги в прошлом. В нынешнем же у Якова новый суд в Петербурге. Его обвиняют в создании «банды черепашек ниндзя», которая виртуозно обчищала банки…

«СОЗДАЛА ОБРАЗ ПУГАЧЕВОЙ»

Якова Субботу, хоть и называют первой скрипкой, на деле же он настоящий дирижер сложного оркестра преступлений. Его дела продуманы не хуже сюжетов «Друзей Оушена». Да и начиналось все не менее эпично. Яков – сын Любови Аксеновой. Портниха в свое время шила костюмы для всего звездного бомонда. И Алла Пугачева была среди них в первых рядах. Аксенова была не только ее швеей, но и подругой, которая до сих пор выступает в прессе. К примеру, портниха объясняла СМИ, почему певица решила покинуть Россию.

Сама Любовь родилась в Грозном, где окончила швейное училище, вышла замуж, родила того самого Яшу. С Примадонной портниха познакомилась, когда стала уже довольно известной и работала в Москве, где жила со своим вторым супругом-доктором. К нему на прием в клинику и пришла мать Пугачевой. Там она во время беседы и обмолвилась, что ей срочно нужно сшить наряд.

Муж тут же позвонил Аксеновой, которая тогда не знала, кто такая Алла Борисовна. Тем не менее, она взялась за работу. И наряд настолько понравился маме Пугачевой, что она тут же порекомендовала Любовь своей дочке.

Так Суббота выглядит сейчас

Алла Пугачева лично приехала к Аксеновой. С этого началась дружба, которая длится десятилетия. К слову, именно Аксенова придумала те самые узнаваемые платья-балахоны, которые стали неотделимой частью образа Примадонны.

Так портниха стала известна в мире шоу-бизнеса. Одно время она даже переделывала платье Вячеслава Зайцева. И по просьбе Примадонны шила наряд для Агузаровой. В Интернете можно найти множество ее интервью. На фоне этого ее сын Яша долго оставался в тени, пока в один момент громко не заявил о себе…

СКРИПКА СТРАДИВАРИ

А начиналась все довольно банально. Яков был курсантом Московского высшего общевойскового командного училища. Там он познакомился с сослуживцем Игорем Шайдуровым, с которым они и начали продумывать криминальные планы. Для пробы пера подельники в 1988-м году украли из дома культуры канделябр и бра. Но не простые, а дорогие – стоимостью до 7 тысяч долларов. Похищенное продали. Дальше своей целью виртуозы выбрали Центральный дом Российской армии, откуда похитили пару керамических ваз, считавшихся раритетными.

В 1992-м году подельники уже начали вырабатывать свой узнаваемый стиль. Тогда они нацелились на магазин на Кутузовском проспекте в Москве. Действовали хитро: пробрались в подвал, пробили пол магазина и вынесли из него норковые шубы. Если верить сводкам криминальной хроники тех лет, то до своего главного ограбления друзья совершили около 20 краж. Тут они и нацелились на Страдивари.

Целью воров стал Музей имени Глинки. План подельники разрабатывали тщательно. Сначала наведались в музей под видом посетителей: изучили, как работает сигнализация, какие есть входы и выходы. А потом пробрались в галерею. Тогда им улыбнулась удача: сигнализация сработала, но вахтерша решила, что она просто сбоит, и выключила ее. Так друзьям удалось украсть скрипку Страдивари, которую оценивали в сотни тысяч долларов. Но продать они ее не успели. Подвело следующее дело – кража из Государственной публичной исторической библиотеки.

Воры оказались настоящими эстетами, их привлекли рукописи, гравюры и журналы 14-19 веков, среди которых была первая напечатанная на Руси книга «Апостол» (1564 год) и рукописное Евангелие 1520 года. Сразу после этого сообщников поймали и осудили.

Портних Пугачевой знакома со всеми звездами Фото: СОЦСЕТИ

«УКРАЛ ДЕНЬГИ У КИРКОРОВА»

Первые судимости Субботу не остановили, хотя его друг и решил завязать с кражами. В 2004-м году он решил оправдать звездные связи своей мамы. И обчистил… бывшего мужа Аллы Пугачевой – поп-короля Филиппа Киркорова!

Действовал Суббота хитро, оправдывая свой статус в «мире воров». Он обокрал директора Большого концертного зала «Октябрьский» - петербурженку Эмму Лавринович, которую называли крестной мамой певца. Как говорят, в те года Филипп Бедросович все сбережения хранил у нее. Вор пришел, когда той не было дома, дверь открыла 89-летняя мама Лавринович. Суббота подарил ей цветы, попросил расписаться за доставку. А пока та ставила букет в вазу, забрал деньги. Добычей стали порядка ста тысяч долларов.

К слову, в Северной столице, как тогда сообщали, сын портнихи Пугачевой обокрал не только ее, но и других горожан. Каждый раз он менял походку, парики и манеру речи.

Но обчистить короля и остаться на свободе, дело не из легких. Вскоре Субботу поймали и осудили второй раз.

Вновь сын портнихи Пугачевой вернулся в заголовки СМИ в 2018 году. Хватку и задор он не растерял. Жертвой вора стал бывший глава ФТС. У чиновника проводили обыски, его деньги и состояние попали на камеру. Все это увидел и Яша по телевизору. Тогда он и разработал план-капкан. В прямом смысле этого слова. На кражу Яков пришел… с самодельным копьем! В доме в момент кражи была жена и теща чиновника, пришлось им угрожать. Куш составил 17 миллионов рублей, золотые червонцы и мешочек с бриллиантами.

«ПРОЛЕЗЛИ ЧЕРЕЗ ПОТОЛОК»

Однако обо всех этих делах Субботы знали ранее. А вот его «банда черепашек-нинздя» оставалась в секрете, хотя и действовала она в 2012-м году. Но судят за это Якова только сейчас. И «КП» получила доступ к материалам дела. Голливудским сценаристам стоит почитать про тот размах, с каким действовала группировка.

Налетчики работали в Петербурге. С собой в связку Суббота взял знакомого Руслана Мельника, который стал вместе с ним руководить бандой. Набирали людей в нее просто – тех, кто раньше с ними сидел в одной камере. Над конспирацией воры поработали на славу. Каждому дали свой позывной – порядковый номер, где Суббота был №1.

- Подельники разработали четкую организационную структуру банды, которую отличали устойчивость, стабильность состава, тесная взаимосвязь между ее участниками, согласованность действий, жесткая дисциплина, совместное планирование преступлений, длительная и тщательная подготовка, использование специальных средств (прослушивающие самодельные устройства, скрытые видеокамеры, наручники и другие технические средства), а также спецформа разных коммунальных служб, - говорится в материалах дела.

К каждому ограблению банда готовила серьезно. Для дела создали общаг, из которого выделяли деньги на будущую операцию. В арсенале преступников были пистолеты, автоматы и даже пулемет. Другое дело, что хитрый план каждый раз позволял обойтись им без единого выстрела.

Первый налет банда совершила в апреле 2012-го года. Жертвой воров стал ювелирный магазин на улице Бабушкина в Петербурге. Первым шагом преступников стала покупка «Газели». И нет, она была вовсе не для отхода с места преступления. «Черепашки-ниндзя» решили ее сжечь прямо в момент ограбления рядом с ювелирным магазином, чтобы все внимание было приковано к пожару. А вот для отхода они купили бронированный автомобиль «Соболь».

Для самого же ограбления налетчики взяли маски, перчатки, спецформу, наручники, две металлические лестницы, два пожарных рукава (конспирация), фомки, рации и сумки. Налетчики стали наблюдать за магазином, узнали распорядок дня и как устроена система охраны. А также выяснили, кто живет в квартире прямо над банком, став наблюдать за хозяином жилья.

- В момент нападения в той квартире находились хозяин и его гостья, - рассказывает источник «КП». – Дождавшись, когда владелец жилья пойдет на улицу, они напали на него, ударили и затолкали в квартиру. От побоев мужчина потерял сознание. Гостье они связали ноги лентой, после чего заперли в одной из комнат. Хозяина же квартиры, когда он очнулся, пристегнули наручниками к батарее в ванной.

В заложниках мужчину с женщиной держали трое суток. В это время бандиты просверлили в полу квартиры дырки и через них установили прослушку в ювелирном магазине.

- На само ограбление у преступников ушло всего 10 минут, - продолжает источник «КП». - В полу квартиры они проделали дыру, через которую в масках и перчатках проникли в ювелирный магазин, в котором в этот момент находились две сотрудницы. Преступники стали угрожать девушкам оружием, заставили их лечь на пол лицом вниз и сковали руки наручниками. А затем вынесли все из сейфа – а это 6 тысяч 880 украшений на сумму 14,6 миллиона рублей.

Все это время у дома горела та самая «Газель», а бронированный автомобиль уже стоял в полной боеготовности. По лестнице грабители вернулись обратно в квартиру, после чего скрылись.

«ЗАЛЕЗЛИ ЧЕРЕЗ ПОДВАЛ»

Следующей жертвой воров стал банк «ВТБ», на дело группировка пошла через три месяца. В этот раз «черепашки-ниндзя» решили воспользоваться подвалом, который находился под офисом финансистов.

- Преступники поменяли замок на двери подвала, чтобы доступ к нему был только у них. После этого «черепашки» проделали отверстие в полу банка так, чтобы в благоприятный момент его обрушить с минимальными усилиями, - делится источник. – На дело в этот раз они купили наручники, сумки, маски с прорезями для глаз, перчатки и носки на обувь, чтобы не оставлять следов от подошвы, рации и самодельные видеозаписывающие и аудиопрослушивающие устройства.

С помощью видео и прослушки «черепашки» узнали, сколько в офисе работников, какой у них режим, как хранятся деньги. Для конспирации к подвалу подельники подогнали «Зил». Перед домом грабители выставили наблюдение, чтобы сообщать обо всем, что происходит.

- Вечером пятеро членов банды переоделись в специальную одежду, надели маски, перчатки и носки поверх обуви, приготовили наручники, - уточняет источник «КП». – В подвале они начали прослушивать, что говорят две оставшиеся сотрудницы банка. Они в этот момент как раз считали деньги. Так сообщники поняли, что в хранилище 7 миллионов рублей. По рации они сообщили об этом Субботе. И он дал команду действовать. Тут они и проломили отверстие в полу помещения банка до конца. После этого сообщники напали на сотрудниц, угрожая им оружием, сковали руки наручниками и усадили на пол. После чего похитили деньги в разной валюте и серебряные монеты на общую сумму 7,7 миллионов рублей. А затем скрылись.

«ВЗЯЛИ В ЗАЛОЖНИКИ ДВЕ СЕМЬИ»

Самым серьезным ограблением банка стало третье нападение банды «черепашек». Целью выбрали «Гранд Инвест Банк». В этот раз подельники купили специальное устройство, которое глушило мобильную связь в радиусе 100 метров.

- По традиции они сняли квартиру, которая была над помещением банка, в полу которой сделали пять небольших отверстий для прослушки помещений банка, - делится источник «КП». – Так они вычислили сотрудников, которые отвечали за вход в банк, снятие сигнализации, доступ в хранилище. Это начальница отдела и заведующая кассой. На всякий случай они подготовили еще и несквозное отверстие в полу, чтобы позже доломать его и выйти из банка, если двери заблокируют. После этого подельники начали следить за сотрудниками, чтобы узнать их распорядок дня, места проживания и состав семей.

Первой жертвой банды стала заведующая кассой. Часть сообщников ждали ее в подъезде, другая на улице.

- В этот момент с женщиной была семья, в том числе и ее 12-летний сын, но «черепашек» это не остановило, - вздыхает источник. - В итоге, когда они зашли в дом, на них напали, побили, ударили и ребенка. Запихали в квартиру. Родных связали строительными хомутами. Внутри преступники стали угрожать женщине оружием и требовать сообщить коды от дверей банка.

Также сообщники наведались в дом и к начальнице отделения. Она была с семьей и 8-летней дочерью.

- Под угрозой оружия они потребовали сообщить код для снятия сигнализации банка, а также выдать ключи и магнитные карты от дверей. Получив все, они зашли в банк и вынесли из него 10 миллионов рублей, после чего скрылись, - уточняет источник «КП».

Сейчас Суббота находится под арестом. По уголовному делу прокуратурой Санкт-Петербурга утверждено обвинительное заключение, оно направлено прокурором в суд для рассмотрения.

Субботу обвиняют в бандитизме и разбоях.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Историк Соколов говорил о них в суде

Остальные члены банды пойманы, кроме одного. Это Дмитрий Байдюк. Ранее «КП» про него тоже подробно писала. Дело в том, что историк Олег Соколов, расчленивший аспирантку Анастасию Ещенко, на суде заявлял, что этот человек якобы был любовником убитой девушки. Соколов утверждал, что мужчина настраивал его возлюбленную против него, чтобы после свадьбы, возможно, отобрать у него квартиру. Байдюк даже якобы намеревался «устранить» Соколова.

К слову, Байдюк все же был задержан в Петербурге в 2012-м году, но ему удалось устроить побег. За совершение преступлений в 2014-м году его объявили в розыск.