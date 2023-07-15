«Повалил на землю и покусал»: Хозяин бурбуля натравил собаку на девятилетнего мальчика в Петербурге

Полиция пока не установила личность хозяина собаки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на ребенка собаки в Петербурге. Девятилетнего мальчика покусал пес породы бурбуль в Зеленогорске. Инцидент случился 12 июля на территории садового дома. Как сообщает СК, хозяин животного намерено натравил собаку на школьника.

- Неустановленное на данный момент лицо, являясь владельцем собаки породы бурбуль, отпустил вышеуказанную собаку без специальных средств, ограничивающих ее движения, в результате чего она напала на находящегося на участке мальчика 2014 года рождения и стала кусать, повалив его на землю, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Сейчас полиция ищет хозяина собаки, которая покусала ребенка. Сам мальчик был госпитализирован с травмами.

В настоящее время ребенок госпитализирован в одно из детских медицинских учреждений города, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Прокуратура города проводит проверку. Следственный комитет возбудил дело по статье «Хулиганство».