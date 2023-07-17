Похолодание и ежедневные дожди: Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о погоде с 17 по 21 июля

Дожди ожидаются в течение всей недели: днями и ночами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе на неделю. Дождь в Северной столице скоро закончится, потому что завершится влияние атмосферного фронта, который проходит через город. К слову, воскресенье, 16 июля, стало самым теплым днем месяца, воздух в этот день прогрелся до 27,5 градусов. Поэтому осадки в понедельник Колесов назвал «дополнительным бонусом».

- Дождь польет все, да и тепло сегодня в Санкт-Петербурге сохранится, максимальная температура днем 23-25 градусов, - написал синоптик в телеграм-канале.

Тем временем, МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре в понедельник, 17 июля. Скорость порывов достигнет 15 метров в секунду.

По словам Александра Колесова, на этой неделе на погоду постоянно будут влиять циклоны. Так что, дожди ожидаются ежедневно днями и ночами, но они станут кратковременными. Во вторник прогнозируют слабый ветер, а со среды порывы будут умеренными, особенно в дневные часы.

Температура воздуха на неделе опустится до 20-22 градусов.