Пьяным вход воспрещен: В Петербурге разработали алкорамки для метро в Новосибирске

Алкорамка выявляет похмелье всего за одну секунду. Фото: "Лазерные системы"

Жители Новосибирска рискуют не доехать до рабочего места по утрам после громких праздников. Дело в том, что в метро там появятся разработки петербургской компании – специальные рамки, которые будут «ловить» людей с похмельем. Перед турникетом придется подышать на устройство на расстоянии 20-30 сантиметров. Если чудо техники выявит алкоголь – дальше пройти не получится.

Как алкорамка будет определять, куда именно направляется человек – пока не понятно. Для пассажиров, которые решили поехать, например, на прогулку – это может стать настоящей проблемой. В компании, которая занималась разработкой прибора, объяснили, что таким способом всего лишь хотят обезопасить людей от травм на производстве.

- Устройство является мощным профилактическим инструментом, его главная задача обеспечить безопасность труда и рабочих процессов, а в глобальном смысле – уберечь сотрудников от несчастных случаев и сохранить здоровье и человеческие жизни, - сообщили в компании «Лазерные системы».

Такие же алкорамки уже устанавливают в организациях, чтобы контролировать самочувствие сотрудников. И если в случае с метро, в такой ситуации можно пересесть в такси или автобус, то здесь выхода нет. После бурных выходных остается только вернуться домой. Хитрецов сразу предупредили, что обмануть устройство никак не получится, ведь оно очень умное. Рамка учует неладное даже через медицинскую маску.

Новость об изобретении уже удивила пользователей интернета. Они шутят, что у мужской половины рабочего коллектива нет шанса попасть на работу утром в понедельник. В Сети тем временем растет количество поисковых запросов на тему, как обмануть алкотестер.

КОНКРЕТНО

Через рамку могут пройти 25 человек в минуту. Каждого из них устройство проверяет всего за одну секунду.