Остается в реанимации: Свежие новости о состоянии здоровья Ивана Краско на 17 июля 2023 года

Иван Краско находится в больнице уже пять дней. Фото: Артем КИЛЬКИН

92-летний актер Иван Краско пятый день находится в петербургской больнице в реанимации - центре имени Алмазова. Напомним, артиста срочно госпитализировали утром 13 июля, когда он был на даче. Проснувшись, Иван Иванович почувствовал, что у него отнялась рука и нога. Когда актер театра и кино не смог встать с кровати самостоятельно, он позвал на помощь своего младшего сына Федора. Молодой человек вызвал скорую, а уже через несколько часов Краско прооперировали. Как сейчас себя чувствует звездный пациент, мы узнали у его родных. Сообщаем свежие новости о состоянии здоровья Ивана Краско на 17 июля 2023 года.

Помощница актера сообщила «КП», что причиной госпитализации Ивана Краско стал тромб, который врачи уже «извлекли». Теперь артисту стало легче, он вновь может двигать рукой и ногой. Врачи считают, что актер идет на поправку.

- Медики говорят, что состояние у отца стабильное, средней тяжести, температура 36,7, все нормально, галлюцинаций нет, - рассказал spb.kp.ru сын Краско Федор. - Но из реанимации его пока не хотят переводить. Это все последствия инсульта. Сам папа, вроде, в сознании, но мне не дали поговорить с ним.

Когда актера переведут из реанимации в обычную палату, пока неизвестно.

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