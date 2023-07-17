Рост тарифов и безопасность: Как скажутся на пассажирах изменения в поездках на такси в Петербурге

С 1 сентября 2023 года в Петербурге появится единая информационная база с машинами и водителями такси. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С сентября начнется новая жизнь не только у первоклассников и их родителей, но и у всех жителей Петербурга: с 1 сентября в городе появится единая информационная база с машинами и водителями такси. Что это значит? Давайте разбираться вместе.

БЕЛЫЙ ЦВЕТ И НОВЫЕ МЕСТА СТОЯНОК

Одно из первых изменений - единый стиль, а именно - белый цвет с желтой полосой для всех машин такси. Однако не стоит ожидать, что 1 сентября все авто приобретут новый окрас. Установлен пятилетний переходный период на этот новый порядок.

Эксперты в голос говорят о том, что главное изменение, которое нужно сейчас в сфере перевозок, - решение проблем безопасности и нелегальных водителей.

- Я жду, что агрегаторы будут брать больше на себя обязанностей в области обеспечения безопасности перевозки людей. Надеюсь, жутких историй, когда на такси увозили в лес или обворовывали ночью, будет меньше, - отметил руководитель общественной организации СПБ.АВТО Святослав Данилов.

Важным для петербуржцев станет и решение о подаче такси в аэропорту или на железнодорожных вокзалах. Осенью установят запрет на услуги такси. Исключение - для специально отведенных для этого мест. Это сделают, чтобы избежать необоснованного завышения цен на перевозку.

- Давно пора сделать так, чтобы такси были раскиданы не в разных точках, а концентрировались в одном месте. Чтобы любой пассажир, в том числе иностранец или гость из другого города, мог легко и быстро сориентироваться, - пояснил Данилов. - Не всегда понятно, где тебя будет ожидать такси в том же Пулково. Если появится единое место для посадки и высадки, это упростит навигацию и ускорит взаимное оказание услуг: клиенту будет проще найти водителя, водителю проще объяснить, куда клиенту идти.

ДЕРЖИТЕ КАРМАН ШИРЕ

А что будет с ценами на поездки? Автоюрист Дмитрий Славнов не исключает возможного увеличения тарифов из-за новых требований.

- Особенно, если будут требования к экологическому классу или требование определенной страховки для водителей, - обратил внимание Дмитрий. - Если я не ошибаюсь, ее хотят сделать до 2 миллионов рублей. Несомненно, все эти затраты придутся на карман пассажиров, то есть мы за все это будем платить и тарифы, скорее всего, поползут вверх.

Однако в пункте про экологический класс (не ниже Euro-3 с 1 сентября этого года, не ниже Euro-4 с 1 сентября 2024 года и не ниже Euro-5 с 1 сентября 2026 года. - Прим. ред.) есть нюансы.

- У нас существуют дорожные знаки, которые предполагают экологический класс авто, но в регистрационных документах транспортного средства нет нигде места об отметке его экологического класса и в базах данных не содержатся такие сведения, - подчеркнул автоэксперт Дмитрий Попов. - Эта история, скорее, на дальнюю перспективу.

Попов также подчеркнул, что новый закон даст более понятную информацию о таксистах. По-хорошему, они должны проходить проверку на знание Правил дорожного движения, знание города, уметь вежливо и грамотно разговаривать по-русски, что, кстати, частично предусмотрено федеральным законом о такси.

ОФИЦИАЛЬНО

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев:

- Принятый федеральный закон и принимаемый сегодня региональный акт позволят собирать более полные данные о такси, включая сведения о водителях, перевозчиках, службах заказа. В том числе о прохождении водителями предрейсовых медицинских осмотров и технических осмотров автомобилей. На агрегаторов возлагается обязанность по недопуску к заказам машин, не включенных в реестр, а также водителей с судимостью и тремя и более неоплаченными штрафами за нарушение Правил дорожного движения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

29 000 разрешений на перевозку пассажиров и багажа выдано к сегодняшнему дню (17 июля 2023 года) в Петербурге.

Это примерно на 6000 больше по сравнению с 2022 годом.

(По данным Комитета по транспорту Петербурга).