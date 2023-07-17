Дедушка перепутал детей в детском саду и забрал чужую внучку в Петербурге

Пожилой петербуржец перепутал детей в детском саду и забрал чужую внучку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Обычное начало рабочей недели практически закончилось для двух семей седыми волосами. Так, 17 июля, пожилой житель Петербурга отправился в один из детских садов Невского района, чтобы забрать свою внучку. Но то ли по невнимательности, то ли из-за собственной рассеянности домой он привел чужого ребенка. Об этом spb.kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

– Испуганные родители, пришедшие за своей дочкой, сообщили о пропаже ребенка в местное отделение полиции, – рассказал источник.

Правоохранители отреагировали незамедлительно. Сотрудники органов начали обзванивать все инстанции, распространять ориентировки. Они также отправились искать исчезнувшего шестилетнего ребенка в окрестностях детского сада на улице Крыленко. К поискам присоединились оперативники и наряды городской ГИБДД. Очень скоро запутанный клубок начал разматываться. Случайную пропажу обнаружили, а всех детей вернули их семьям.

Финал этой истории оказался, конечно, комичным. Но вопросов к происшествию оказалось больше, чем ответов. Где в этот момент были воспитатели и почему они не проконтролировали, кто забрал детей, пока что неизвестно. Более того, почему ребенок спокойно ушел с чужим родственником, тоже непонятно.