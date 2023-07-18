Трамплин в бизнес: Как самозанятому вырасти до предпринимателя

Как пройти эту дорогу без кочек и ухабов разбирались в программе «Сам себе занятый» с Юлией Тумаковой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый успешный бизнес начинался с малого. На заре своего существования любому делу приходится пройти первые робкие шаги на тернистом пути к известности и большим продажам. Сегодня больше всего вопросов вызывает путь между самозанятостью и полноценным предпринимательством. Как пройти эту дорогу без кочек и ухабов разбирались в программе «Сам себе занятый» на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM вместе с исполняющей обязанности руководителя Центра реализации проектов для самозанятых НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» Юлией Тумаковой.

ВЫГОДНЫЙ СТАРТ

Главный плюс быть самозанятым - низкий налог на профессиональный доход в 4-6%. После внедрения этого эксперимента количество самозанятых в стране растет, как на дрожжах. Сегодня в стране таких около 7 миллионов человек, 510 тысяч из которых живут в Петербурге. Однако важно помнить, что государство ввело эту систему налогообложения как эксперимент, который завершится уже к 2029 году. Что будет после этого – предмет для дискуссии. Специалисты советуют уже сейчас при возможности расширяться и становиться полноценным частным бизнесменом. К слову, быть самозанятым и зарабатывать миллионы также не получится. Как только ваш годовой доход превысит 2,4 миллиона рублей, то вас обяжут платить подоходный налог в 13% и предоставлять отчетность в налоговую.

- Первое, с чем стоит разобраться - объяснить понятие «масштабирование самозанятых» и зачем оно нужно, - говорит Юлия Тумакова. - По сути, это намеренное расширение границ деятельности ради повышения прибыли. В случае с самозанятыми, это означает рост до следующего этапа предпринимательской деятельности. Например, даже обычная регистрация своего ИП уже придает статусности и масштабирует ваше дело, а это влечет за собой увеличение оборотов и прибыли. Однако это только начало.

ПОМОЩЬ В ПУТИ

По словам эксперта, для дальнейшего роста вашего дела нельзя вечно быть самозанятым. Нужно выходить на новые каналы сбыта и продвижения, не забывая при этом развивать собственные навыки предпринимательской деятельности. Тут на помощь приходит центр «Мой бизнес».

- Чтобы расширить круг ваших покупателей, мы предоставляем услугу по содействию размещения ваших товаров и услуг на различных онлайн-маркетплейсах, где начинающего бизнесмена буквально ведут за руку до его первой продажи. Например, сейчас на Авито каждую секунду совершаются 8 сделок. Еще один полезный инструмент - предоставление предоплаченного доступа к цифровым сервисам на портале espb.pro

Кроме того, благодаря Национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», с апреля этого года у самозанятых Петербурга появилось свое специализированное инфраструктурное подразделение - Центр реализации проектов (ЦРП). Совершенно бесплатно он помогает перейти из самозанятого в ИП и ООО. В августе на базе центра начнется онлайн-курс по эффективным продажам, а осенью стартует обучение новым профессиям. В результате старт в бизнесе получат не менее 160 человек.

- Сам процесс становления полноценным индивидуальным предпринимателем происходит несколькими путями. Первый - регистрация ИП, сохранив налог на профессиональный доход (НПД) и все ограничения самозанятого. Во втором случае регистрация происходит по упрощенной или патентной системе налогообложения. Так вы потеряете статус самозанятого, но станете полноценным индивидуальным предпринимателем без ограничений на размер прибыли, возможности найма сотрудников и много другого.

Разумеется, не любое занятие можно превратить в бизнес-империю. Например, масштабировать ваше занятие репетиторством невозможно, а вот в сфере фотографии, дизайне, музыке и множестве других видах креативных индустрий есть очевидные точки роста.

СПРАВКА

В Петербурге работает Центр реализации проектов для самозанятых, который был открыт в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Центр помогает получить доступ к топовым цифровым сервисам и онлайн инструментам развития бизнеса на платформе eSPB.PRO . В частности, сервис YouDo, VK, Tilda, TargetHunter, Avito, Профи, YCLIENST и др.

Кроме того, в ближайшее время Петербургский центр реализации проектов для самозанятых запускает образовательные программы, в числе которых специальный курс «Эффективные продажи», оффлайн и онлайн практикумы по приобретению hard и soft навыков, востребованных на рынке.

Летом этого года Центр реализации проектов запустит обучение для самозанятых по программе «Азбука предпринимателя». Сертифицированные тренеры центра, прошедшие обучение в АО «Корпорация МСП» в формате тренингов помогут предпринимателям освоить базовые навыки ведения бизнеса.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь по адресу: ул. Кирочная, д. 59 или по телефону: 8 (812) 777-89-87 (добавочный 1150).

Информация о работе Центра реализации проектов для самозанятых доступна на сайте.

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