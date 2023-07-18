Пять платных парковочных зон появятся в Василеостровском районе с 1 ноября 2023 года

В районе появится около десяти тысяч парковочных мест. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Василеостровском районе Петербурга с 1 ноября введут платную парковку. Территорию разделили на пять парковочных зон – «Остров Декабристов», «Васильевский», «Муниципальный округ №7», «Гавань» и «Морской». По аналогии с другими районами, парковочные разрешения будут действовать во всех зонах. Законопроект 17 июля появился на сайте Смольного. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

- Платная парковка появится на 118 улицах Василеостровского района, - следует из опубликованного законопроекта.

Известно, что на территории появится около десяти тысяч парковочных мест, десять процентов из которых предназначено для инвалидов. Больше всего машин смогут принимать 2-3, 4-5, 14-15, 18-19, 20-21 линии Васильевского острова. Много мест для стоянки обустроят на Гаванской улице, набережной Лейтенанта Шмидта, Шкиперском протоке, улице Одоевского и площади Собчака. На этих территория будет от 200 до 350 парковочных мест.

Документ будет проходить антикоррупционную экспертизу до 30 июля, а дальше отправится на подпись к председателю комитета по транспорту Валентину Енокаеву.

Напомним, сейчас платная парковка уже действует в Адмиралтейском, Петроградском и Центральном районах Северной столицы.

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