Выделенная полоса для автобусов появилась на Невском проспекте

Дорожники сделали выделенную полосу в ночь на 18 июля. Фото: Комитет по транспорту

Дорожники всю ночь трудились на Невском проспекте, чтобы пассажиры общественного транспорта быстрее добирались по своим делам. На главной улице города от Суворовского проспекта до площади Восстания появилась выделенная полоса для автобусов. Ее протяженность составляет 0,5 километров. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

- Нанесение продольной разметки выполнялось единственной в городе машиной с лазерным прицелом, обеспечивающей четкую и ровную линию. Обустроенный участок позволит полностью обеспечить движение общественного транспорта по выделенной полосе на Невском проспекте, - говорится в сообщении.

Полоса заработает на следующей неделе. Фото: Комитет по транспорту

Несмотря на то, что работы по нанесению полосы уже завершились, изменения на Невском пока не вступили в законную силу. Полоса заработает лишь с 24 июля. С этого дня автобусы получат приоритет.

В состав Центрального коридора, где есть такие полосы, вошли Заневский проспект, мост Александра Невского, Суворовский проспект, Тульская улица, Большая и Малая морские улицы. Общая протяженность выделенных полос для общественного транспорта в Петербурге составляет 87 километров.