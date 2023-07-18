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Общество18 июля 2023 15:08

Петербуржцев переведут на «удаленку» с 26 по 28 июля из-за саммита «Россия-Африка»

Постановление подписал губернатор Александр Беглов
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербург приедут африканские делегации: это создаст пробки.

В Петербург приедут африканские делегации: это создаст пробки.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 26 по 28 июля в Петербурге пройдет саммит и экономический гуманитарный форум «Россия-Африка». По этому случаю, губернатор Александр Беглов подписал постановление о мерах по обеспечению проведения мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- В частности, документом рекомендовано руководителям предприятий и организаций, находящихся на территории Санкт-Петербурга, в дни проведения саммита – 26-28 июля перевести сотрудников на дистанционный режим работы, - говорится в сообщении ведомства.

Гражданские служащие и работники исполнительных органов госвласти вместе со всеми уйдут на «удаленку». Исключением в этом случае станут сотрудники предприятий инженерно-энергетического комплекса и организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность города. По словам губернатора, такое решение приняли, чтобы снизить транспортную нагрузку на дорогах.

Критическая ситуация с пробками может произойти из-за большого количества делегаций африканских стран. Предполагается, что огромные заторы соберутся на Пулковском и Петербургском шоссе, а также на Витебском и Московском проспектах.

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