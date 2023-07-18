Петербуржцев переведут на «удаленку» с 26 по 28 июля из-за саммита «Россия-Африка»

В Петербург приедут африканские делегации: это создаст пробки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 26 по 28 июля в Петербурге пройдет саммит и экономический гуманитарный форум «Россия-Африка». По этому случаю, губернатор Александр Беглов подписал постановление о мерах по обеспечению проведения мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- В частности, документом рекомендовано руководителям предприятий и организаций, находящихся на территории Санкт-Петербурга, в дни проведения саммита – 26-28 июля перевести сотрудников на дистанционный режим работы, - говорится в сообщении ведомства.

Гражданские служащие и работники исполнительных органов госвласти вместе со всеми уйдут на «удаленку». Исключением в этом случае станут сотрудники предприятий инженерно-энергетического комплекса и организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность города. По словам губернатора, такое решение приняли, чтобы снизить транспортную нагрузку на дорогах.

Критическая ситуация с пробками может произойти из-за большого количества делегаций африканских стран. Предполагается, что огромные заторы соберутся на Пулковском и Петербургском шоссе, а также на Витебском и Московском проспектах.