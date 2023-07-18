Айсберг размером с два Петербурга проснулся спустя 30 лет и поплыл к Антарктиде

В Антарктике дрейфует самый крупный айсберг на Земле. Фото: aari.ru

Крупнейший в мире айсберг под именем A23a, размеры которого в два раза превышают площадь Санкт-Петербурга, начал активно дрейфовать в море Уэдделла у западной Антарктиды. За один месяц ледник преодолевает расстояние более 150 километров, рассказали специалисты Арктического и Антарктического научно-исследовательского института из Северной столицы.

Интересно, что история айсберга началась еще 37 лет назад. В сентябре 1986 года он отделился от внешнего края шельфового ледника Фильхнера, после чего начались постоянные наблюдения за объектом.

Маршрут айсберга-путешественника. Фото: aari.ru

На льдине даже появилась советская сезонная научная база, предназначенная для исследования близлежащих горных хребтов. Но из-за постоянных перемещений найти айсберг с первого раза было достаточно сложно, да и состояние оборудования оставляло желать лучшего.

В результате в феврале 1987 года базу закрыли. Постепенно от ледника отламывались куски, а его центральная часть в какой-то момент села на мель. На долгие десятилетия она превратилась в неподвижный остров, лишь сейчас возобновив свое «путешествие».

Петербург, наложенный поверх айсберга для сравнения его размеров. Фото: aari.ru

- В конечном итоге дни жизни айсберга сочтены, он будет вынесен на чистую воду, вероятнее всего, уже в этом году, - подчеркнули ученые.

Насколько быстро это произойдет, зависит от множества факторов. В их числе погодные условия и воздействие течений. Но специалисты не сомневаются в печальной участи ледника.

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