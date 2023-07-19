В загородном комплексе «Владимировский» прошел пленэр «Наедине с природой»

Выездной пленэр понравился детям. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Сейчас компания “Роснефть” активно развивает социально-культурные проекты и регулярно проводит различные мероприятия для участников программ лояльности и их близких, а также для семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.

В эти солнечные выходные волонтеры компании организовали выездной пленэр «Наедине с природой». Среди участников были семьи автомобилистов, ребята из ДНР, ЛНР, а также из семей, чьи родители участвуют в СВО. В командах все объединились между собой и подружились, с пользой проведя время.

Команда волонтеров - сотрудников компании. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Мы активно поддерживаем значимые проекты и события в российской культурной жизни, - рассказала исполняющий обязанности заместителя генерального директора по розничным продажам ООО «РН-Северо-Запад» Татьяна Иванова. - У нас социально ответственная компания, поэтому часто проводим такие мероприятия в рамках корпоративной волонтерской программы, сами сотрудники выступают в роли волонтеров, помогая детям.

НА БЕРЕГУ ЛАДОГИ

В очередной раз нефтяная компания решила поддержать молодые таланты и организовала творческий выезд на природу. Ребята объединились в 6 команд, придумали себе названия и мотивационные кричалки.

Самому младшему участнику 6 лет, а самому взрослому - 19. Несмотря на такой, казалось бы, разный возраст, всем было интересно попробовать себя в роли художников и порисовать красоты Ленобласти с натуры. А еще познакомиться с большим белым мишкой - символом программы лояльности «Семейная команда» собственной сети АЗС и жителем Арктики.

ВЫЕЗДНОЙ ПЛЕНЭР

Юные художники рисовали и раскрашивали сразу на нескольких локаций: кто-то просторы Ладожского озера, кто-то лесной пейзаж с АЗС. В первом случае детям предлагалось попробовать акварельные техники, а во втором поработать с гуашью.

Среди участников оказались и те, кто уже бывал на мероприятиях компании. Например, Фрося и Соня Чумаковы. Зимой они пробовали себя в роли хоккеистов, а сейчас - художников.

Выставка картин проходила на детской площадке под открытым небом. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Многие дети приехали в сопровождении родных, чтобы отдохнуть семьей.

Больше всего нам понравилось рисовать, - в один голос сказали сестренки. - И это несмотря на то, что зимой на хоккее мы победили!

ТВОРЧЕСКИЕ ВЫХОДНЫЕ

Но рисование - это только часть образовательной программы. Ребята участвовали в спортивных эстафетах, творческих и познавательных конкурсах. На мероприятии было организовано сразу несколько интересных локаций: мастерские для рисования с натуры, познавательный квиз, веселые старты и многое другое.

Все гости праздника получили не только эмоции, но и подарки на память. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Погода в эти дни была солнечной, будто ждала в гости ребят, как и сам загородный комплекс, где проходил праздник.

ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

В бухте «Владимировская», где проходил пленэр, есть возможность отдохнуть в дороге – современный отель, автозаправочная станция нового формата с кафе “Зерно” и плавучая АЗС для водного транспорта.

Кроме того, оборудована береговая инфраструктура, позволяет туристы могут безопасно и комфортно добраться до острова Коневец.

А еще там же можно активно провести время всей семьей - покататься на велосипедах и самокате, поиграть в бадминтон, волейбол, устроить мини-путешествия по лесам и Ладожскому озеру, наслаждаясь великолепным пейзажем и свежим воздухом. Кстати, именно чистоту природного воздуха отметили многие участники.

Юные дарования нарисовали яркую заправку с натуры. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

На мероприятие меня записала мама, и я очень рад этому. Здесь так здорово! - поделился впечатлениями Арсений Бондаренко, приехавший в Петербург полтора года назад из освобожденных территорий. - А еще понравились конкурсы, особенно с персонажем белым мишкой.

Завершился пленэр выставкой картин юных художников и, конечно же, церемонией награждения. Волонтеры подарили всем участникам грамоты и памятные подарки, чтобы дети продолжили рисовать окружающих их мир.