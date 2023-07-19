Как снизить экологические риски для бизнеса

Владислав Кузнецов, представитель Ассоциации природопользователей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня весь бизнес в России так или иначе связан с экологией. От того, как компании обращаются с окружающей средой, зависит не только здоровье нашей планеты, но и успех предпринимателя в его деле. Формированием единой «прозрачной» экоповестки и объединением различных групп для совместного решения проблем занимается «Ассоциация природопользователей». Член ассоциации Владислав Кузнецов поделился с нашим корреспондентом миссией и задачами этой организации.

— Прежде всего, расскажите о самой ассоциации. Какие цели стоят перед ее членами?

— Начнем с основ. Первое — это обучение людей, особенно детей и молодежи, ответственному отношению к окружающей среде. Второе — это помощь предпринимателям, которые не имеют своего штата экологов и не могут донести до органов власти свое мнение в вопросах защиты природы. По сути ассоциация — это связующее звено между населением, бизнесом и государством в сфере природопользования. Наш главный принцип — комплексный, системный подход к решению причин экологических проблем, а не их последствий, как это делают остальные.

— А как Вы стали ее членом? Расскажите Вашу историю!

— О, тут все интересно! Как крупный частный предприниматель, работающий в сфере обращении с отходами с 90-х годов, я накопил немалый опыт в вопросах экологии и был готов поделится им с остальными. Я наблюдал за различными инициативами ассоциации еще со времен, когда она создавалась при Комитете по экологии Санкт-Петербурга. В то время это был скорее политический орган, чем реальная помощь населению и бизнесу в решении их насущных проблем в деле заботы об окружающей среде. А когда за дело взялась новая инициативная группа, включая молодых, энергичных профессионалов и депутатов Государственной думы, я понял, что хочу в этом участвовать.

— И чем же «Ассоциация природопользователей» занимается сейчас?

— Сейчас у нас на повестке дня масса важных и очень перспективных проектов и инициатив. Например, мы работаем над предложением по благоустройству территорий, прилегающих к водным объектам в России. Еще одна глобальная проблема — горы использованных шин после каждого сезона замены покрышек. Ассоциация добивается организации специальных мест, куда можно сдать использованные комплекты на утилизацию. Также у нас в планах выйти с инициативой о внесении изменений в устаревшие пункты закона об отходах, чтобы актуализировать его положения под современную реальность, а также потребности бизнеса и людей.

— Простите за нескромный вопрос, но какая выгода бизнесу от решения экологических проблем?

— Самая прямая! Наша ассоциация объединяет природопользователей, а это — практически весь существующий бизнес. Каждое предприятие от мала до велика как-то контактирует с окружающей средой. Это значит, что предпринимателю придется отвечать перед обществом и государством, если в результате его деятельности пострадает природа: платить миллионные штрафы или даже закрываться. Наша ассоциация помогает настроить рискоориентированный подход к процессам, которые помогут бизнесу в будущем избежать негативных последствий в области экологии.

КОНКРЕТНО

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