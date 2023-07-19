Общественное пространство со скейт-парком и арт-объектами появится в Приморском районе к концу 2023 года

На главной площади появится место для отдыха в тени. Фото: Главстрой Санкт-Петербург

В Петербурге появится новое общественное пространство со спортивными и рекреационными зонами. Его благоустроят на территории жилого комплекса «Юнтолово» в Приморском районе. Площадь зоны отдыха со скейт-пакром и арт-объектами составит 16,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба «Главстроя Санкт-Петербург».

- В новой локации для активного семейного отдыха будет открыто сразу несколько спортивных зон: воркаут-площадка с турниками, деревянный настил с навесом для йоги, а также трюковая рампа для скейтбординга и памп-трек – трасса для заездов на самокатах и беговелах, - рассказали в компании.

На территории будет несколько спортивынх зон. Фото: Главстрой Санкт-Петербург

Для жителей микрорайона организуют главную площадь, где можно будет проводить мероприятия или отдыхать в тени деревьев. Там установят лавочки и интересные арт-объекты. В южной части территории появятся велодорожки, которые соединят Юнтоловский проспект с детским садом и школой.

Завершить работы по созданию общественного пространства планируется уже к концу 2023 года.