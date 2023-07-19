«Есть над чем работать»: Анатолий Повелий проверил готовность четырех районов Санкт-Петербурга к саммиту Россия-Африка

Анатолий Повелий оценил состояние районов города перед визитом гостей на саммит Россия-Африка в Петербурге. Фото: Анна ГРЕНЬ

В саммите Россия – Африка, который пройдет в Петербурге 27 и 28 июля 2023 года, примут участие почти 50 стран, и, разумеется, Северная столица должна предстать в лучшем виде. С 20 по 30 июля подрядные организации завершат или приостановят работу по благоустройству и строительству – там, где планируется проезд гостей. Сегодня, 18 июля, вице-губернатор Анатолий Повелий отправился по маршруту, чтобы оценить состояние районов.

- Встреча такого количества значимых гостей – первых лиц дружественных государств, вип-персон – это хороший повод для того, чтобы «причесать город», - подчеркнул представитель Смольного.

На проспекте Стачек и Московском проспекте в кратчайшие сроки нанесут дорожную разметку. Фото: Анна ГРЕНЬ

На проспекте Стачек и Московском проспекте, где ведется ремонт дорог, чиновник потребовал в кратчайшие сроки нанести дорожную разметку и очистить ограждения от надписей и грязи. Устранить рисунки надо также со временных ограждений на набережной Обводного канала. А Московские триумфальные ворота, которые сейчас активно реставрируют, участники выездного совещания предложили закрыть баннером. Обсудили и состояние остановок общественного транспорта – комитетам, ответственным за их содержание, поручили выработать механизм для комплексного решения проблем.

Вице-губернатор выслушал доклады представителей профильных ведомств и дал им указания. Фото: Анна ГРЕНЬ

Вице-губернатор выслушал доклады представителей профильных ведомств и дал им указания. Нарушения будут зафиксированы в протоколе.

Ранее ГАТИ осмотрели 1615 объектов контроля, на которых было обнаружено 103 нарушения. Они проверяли фасады нежилых домов, территории, зоны производства работ и улично-дорожную сеть. 56 нарушений им уже удалось устранить.

Московские триумфальные ворота закроют баннером. Фото: Анна ГРЕНЬ

- В целом, я считаю, криминала нет – есть над чем работать до приезда гостей, но это все носит характер, так скажем, «наведение лоска», - резюмировал вице-губернатор. Но в то же время большое сожаление у него вызывает здание Военно-медицинской академии на Фонтанке, реставрации которого «ждет не только саммит, но и весь Петербург».

Обсудили и ограничение движения в дни саммита, которое, безусловно, повлияет на привычный образ жизни горожан. Так, например, жителям Шушар ограничат въезд и выезд на это время.

Жителям Шушарах ограничат въезд и выезд из поселка. Фото: Анна ГРЕНЬ

– Мы проводим мероприятие всероссийского значения по поручению президента, и рассчитываем на понимание жителей. Сегодня я увидел дисциплинированность горожан в случае с репетицией парада ко Дню ВМФ – они внимательно отслеживают информацию и не перегружают центр города. Надеемся, петербуржцы так же отнесутся и к саммиту, - сказал вице-губернатор.

Чиновник также отметил, что Комтранс продумывает сейчас альтернативные варианты движения в дни проведения форума. Кроме того, в Смольном порекомендовали руководству предприятий и организаций перевести сотрудников на «дистанционку» на это время.