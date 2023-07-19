Бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Левленцева арестовали в Москве по делу о махинациях на миллиарды рублей

Против бывшего вице-губернатора Левленцева возбудили дело о мошенничестве. Фото: t.me/moscowcourts

Бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Левленцева обвиняют в крупном мошенничестве. Накануне на бывшего чиновника возбудили уголовное дело. По некоторым данным, речь идет о хищении огромных сумм денег. Левленцева задержали в Москве. Там же Мещанский районный суд выбрал меру пресечения подозреваемому.

- Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство Следственного Департамента МВД России об избрании обвиняемому Александровичу меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 17 сентября 2023 года, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Москвы.

Судя по указанной четвертой части статьи 159, экс-чиновника подозревают в мошенничестве, которое совершено организованной группой в особо крупном размере. По некоторым данным, речь идет о похищенных трех миллиардах рублей.

Изначально Лавленцова задержали на 72 часа. Сначала он находился в изоляторе временного задержания, а теперь ему придется быть дома и не выходить оттуда.

СПРАВКА «КП»

Владимир Левленцев занимал пост вице-губернатора с 2013 по 2014 год. Он курировал вопросы, связанные с ЖКХ. Некоторое время был совладельцем и гендиректором компаний, которые занимаются строительством СКА-Арены. Одну из таких компаний основал его отец.