«Он подхватил тему, и я поборола страх»: Школьница из Новгорода рассказала о секретной записке от Владимира Путина на заседании в Кремле

13-летний вундеркинд из Великого Новгорода поразила Владимира Путина увлечением космонавтикой. Фото: кадр с трансляции smotrim.ru

«Даша, спасибо за подарок!»

Скромная школьница Дарья Арсеньева из Великого Новгорода оказалась в центре внимания после встрече с президентом России в Кремле. Юный вундеркинд-волонтер побывала на заседании АНО «Россия – страна возможностей», где поблагодарила Владимира Путина за создание платформы, объединяющей множество школьных конкурсов и олимпиад.

Было видно, что тихая и застенчивая семиклассница, одетая в синюю футболке-поло, переживает – ведь по левую руку от нее сидит сам президент, а напротив все первые лица из правительства. Но, набравшись сил, Дарья рассказала о своем любимом деле – космосе. Оказалось, она является призером и победителем нескольких олимпиад по 3D-моделированию. Уже в 13 лет она проектирует детали для космических кораблей. По ее словам, ее даже выбрали для передачи древней новгородской берестяной грамоты в руки космонавтов МКС. Но на уточняющий вопрос Владимира Путина, какие тайны скрывала грамота, девочка ответить не смогла.

Дарья иногда подсматривала в текст речи, чтобы не запинаться. А как еще, когда в метре от тебя президент! Фото: кадр с трансляции smotrim.ru

- Ну ничего страшного. А вы знали, что берестяные грамоты хранятся сотни лет, в том числе благодаря глине, - обратился президент к своим коллегам, разрядив обстановку и успокоив Дарью. – Глина ведь работает как консервант.

Дарья перевела дух и продолжила рассказ о себе, после чего подарила приятно удивленному президенту книгу о своей малой родине – городе Старая Русса. Глава государства заметил, что там есть источник минеральных вод, и место славится как хороший курорт.

С заседания Дарья вышла с широкой улыбкой, потому что ей передали записку от Владимира Путина, где было сказано: «Даша, спасибо за подарок. Отвечу. Удачи!». Семья поспешила уехать от камер в гостиницу, чтобы отдохнуть и обсудить официальную встречу с spb.kp.ru.

Та самая записка от президента. Фото предоставлено "КП".

«Он очень добрый и внимательный»

- Было очень волнительно, когда к нам поступило предложение принять участие в заседании. Но Даша долго не думала, - призналась spb.kp.ru мама девочки Алла. – Такой шанс выпадает раз в жизни! Долго писали речь, чтобы заинтересовать Владимира Владимировича. Долго репетировали, чтобы не запинаться, ставили голос. Наконец, долго подбирали наряд, а потом решили не мучиться и пойти в мерче «России – страны возможностей». И скромно, и красиво, и символично.

Для Дарьи было сюрпризом, что именно ее посадят рядом с президентом. Поэтому, когда он пожал ей руку в начале заседания, она не поверила, что все это реально.

У Даши почти 500 волонтёрских часов. Она помогает буквально всем и во всём. Фото: СОЦСЕТИ

- Меня и других ребят настраивали морально, но на деле волнение побороть не удалось, - не стала скрывать Дарья в разговоре с spb.kp.ru. – Но я чувствовала поддержку моих близких. И переборола страх. Еще очень помогло, что президент подхватил тему разговора. Говорил так свободно. Он очень добрый, внимательно всех слышал, интересовался успехами. И это так успокаивало, что он заботится обо всех нас.

Даша признала, что вопрос про берестяную грамоту действительно немного озадачил ее.

- Мы обязательно с мамой уточним ее содержание, когда вернемся домой. Но, мне кажется, там и космонавты растерялись бы! – смеется девочка.

Оказалось, подарок для президента выбрали не просто так. Владимир Путин был в Старой Руссе в 2015 году на «Вахте Памяти» и присвоил городу звание «Город воинской славы».

- Мы хотели, чтобы Владимир Владимирович чуть больше узнал об истории нашей малой родины, - поделилась Алла Арсеньева. – Внутри книги мы написали: «Владимиру Владимировичу Путину на долгую память. С уважением от Арсеньевой Дарьи». И поставили подпись и дату.

Даша мечтает покорить космос если не лично, то с помощью своих ракет. Фото: СОЦСЕТИ

«Было бы честью еще раз встретиться»

Секретную записку от Владимира Путина Даша теперь бережно хранит. И, кажется, знает, как трактовать загадочное слово президента «Отвечу».

- Мы думаем, что он имел в виду, что ответит нам на нашу книгу. Возможно, это будет именно ответный подарок. Мы очень взволнованы. Но сейчас думаем, что было бы приятно сходить куда-нибудь на экскурсию в Москве. Или, наоборот, пригласить Владимира Владимировича к нам в Старую Руссу. Как раз на минеральные воды! Город у нас достойный, и все будут рады такому гостю. И лечение грязью у нас есть, и целебная вода. Все артисты к нам приезжают.

- Идея с приглашением президента мне нравится, - добавляет Даша. – Было бы честью еще раз встретиться. И, наверное, я смогла бы сама подготовиться и сама провести экскурсию. Что-нибудь точно выучу!

Впереди у Дарьи Арсеньевой еще несколько инженерных олимпиад, где она рассчитывает на высокий результат. А дальше восьмой класс и химия. О будущем рассуждает очень застенчиво.

- Да, сейчас у меня получается в инженерии. Но если будет шанс и в космос полететь, то я бы попробовала. Меня это не пугает – там еще столько всего неисследованного, - уверена вдохновленная школьница.

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