Волонтеры вышли на экосубботник в Петербурге

Вместе веселее город убирать Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Ранним воскресным утром один из скверов Приморского района Петербурга наполнился людьми в зеленых футболках и кепках. Местные жители и просто зеваки, проходящие мимо, оборачивались: кто-то смотрел с непониманием, а кто-то — с уважением. Дело в том, что подле устья реки Смоленки в сквере Александра Володина проходила добрая акция — экосубботник.

ЭПОХА МУСОРА

По официальным данным, в России ежегодно выбрасывается около 40 миллионов тонн бытовых отходов. Всего на свалки поступает более 4,5 миллиарда тонн мусора. Цифры поистине пугающие. А что же происходит с тем мусором, который так и не попал на специализированные свалки для последующей утилизации? К сожалению, он копится на улицах тех же городов, где мы с вами живем. К тому же большая часть отходов разлагается годами и вредит как почве, так и мелким животным, например, птицам.

Каждый может начать с себя и не сорить Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Каждый может остановить загрязнение окружающей среды и своего города. Достаточно начать с себя и своих близких. Например, самому не сорить на улице или присоединиться к акциям чистоты и субботникам. Кстати, в компании Greenway Global тоже заботятся о благополучии природы и людей. Вот и выходят на подобные акции — делают мир чище и добрее.

ВСЯ СЕМЬЯ В СБОРЕ

«Вода России» («Берег добрых дел») — Всероссийский проект по очистке берегов водоемов от мусора. Компания Greenway Global выступила организатором на территории Санкт-Петербурга. На акцию удалось собрать около 100 волонтеров, которыми стали партнеры и клиенты компании. Возраст участников разный: от взрослых людей до совсем юных ребят.

Семья Кузнецовых вместе вышла на субботник Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Некоторые вышли на экологический субботник целыми семьями, так сказать, приобщать детей к чистоте и порядку с малых лет и учить их бережному отношению к природе.

Самому юному участнику акции всего 3 года. Матвей Кузнецов пришел с мамой и папой и активно им помогал. Конечно, мешки с собранным мусором у него поменьше, чем у родителей. Но даже такой малый вклад в заботу о городе очень ценен.

Участники акции помогали друг другу Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

ПОРЯДОК НАЧИНАЕТСЯ С СЕБЯ

Для многих подобное мероприятие стало новым жизненным опытом. Вот и Татьяна Цаплина вышла на акцию впервые, да еще и, как оказалось, записалась одной из первых. Как признается сама, чтобы и город очистить от мусора, и показать правильный пример семье.

– Если человек хочет видеть вокруг себя чистоту и порядок, нужно начинать в первую очередь с самого себя, поэтому я и присоединилась к субботнику, – поделилась Татьяна.

Акция не только помогла сделать наш город чуточку чище, но и сблизить коллег и семьи.

Татьяна Цаплина, как и многие другие участники воскресного субботника, является партнером компании Greenway Global. Как говорит сама, выбрала ее неслучайно, ведь компания несет за собой сильную экологическую повестку. В компании заявляют: Greenway Global — это экология в кубе: экология планеты, экология дома, экология отношений.

ЧИСТЫЕ ИТОГИ

Мусора собрали много: всего около 1,5 тонны. Мужчины носили до баков забытые кем-то в парке мешки с цементом и даже металлические балки. Еще из необычных для сквера находок была огромная сетка, за которую цеплялся разный мусор. Но сейчас, после уборки, на территории чисто.

– Радостно видеть людей с горящими глазами, желающими внести свою лепту в заботу о природе и родном городе, – с гордостью поделилась Анастасия Курбанова, партнер Greenway Global и куратор акции в Санкт-Петербурге. – Становится понятно, что такие акции мы будем проводить чаще и от своей компании тоже, раз люди так хорошо откликаются делать добрые дела.

Кто-то привез с собой тележку для удобства Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

На сайте «Вода России» выложена подробная инструкция, как присоединиться к акции: стать волонтером в уже действующей команде активистов или самому организовать экосубботник.