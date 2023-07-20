Этим летом петербуржцы стали реже выбирать курорты Черного моря

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона.

Этим летом на курортах Черноморского побережья побывало на 12% меньше петербуржцев, чем годом ранее. Тем не менее, гости из Северной столицы уже проговорили на 26% больше минут и скачали на 8% больше мобильного трафика, чем в 2022. Более 40% любителей пляжного отдыха предпочли Сочи другим популярным локациям Краснодарского края. К таким выводам пришли аналитики МегаФона на основе анализа обезличенных данных онлайн трафика с помощью инструментов Big Data.

Ежегодно Краснодарский край посещают более 15 миллионов человек. В летний сезон турпоток наиболее активен. Города и поселки принимают гостей вдоль всего побережья — от Анапы до Сочи. Можно выбрать локацию под любой запрос и ожидания: для отдыха с детьми, молодежи или тех, кто хочет полностью отключиться от городской суеты.

По данным аналитиков МегаФона 63% любителей пляжного досуга в Краснодарском крае предпочли провести отпуск в Сочи. Наибольшее число туристов приехали сюда из столицы России и области, а также Санкт-Петербурга, Самары и Ханты-Мансийска.

В сторону Анапы, Геленджика и Новороссийска отправились 37% россиян. В этом направлении захотели отдохнуть жители двух столиц, а также Волгограда, Астрахани и Ростова-на-Дону.

С начала лета в северной части побережья, Сочи и Адлере отмечается увеличение туристического потока на 9,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом число петербуржцев на сочинских и адлерских пляжах уменьшилось на 12%.

Помимо солнцезащитного крема, панам и сланцев абоненты МегаФона не забыли взять с собой и смартфоны. Находясь на береговых линиях в первую половину лета, они активно выходили в Сеть, а также совершали и принимали звонки. Петербуржцы проговорили больше 1 миллиона минут – это свыше 23 месяцев беспрерывного общения. А интернет трафик сгенерировали на 72 терабайта, что сравнимо с безостановочным просмотром на протяжении пяти с половиной лет нового сезона отечественного сериала «Ищейка», снятого в Сочи.

Для того, чтобы предоставить стабильный доступ к современным цифровым услугам и сервисам для многочисленных гостей Краснодарского края, МегаФон развивает инфраструктуру связи. С начала года оператор построил и модернизировал свыше 235 объектов связи в более чем 30 населенных пунктах региона. Путешественники могут загружать карты, звонить близким, делиться контентом в социальных сетях и мессенджерах в любое удобное для них время.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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