Кафе, открытая палуба и скорость «Метеора»: Каким получился новый катамаран «Форт Кроншлот» из Петербурга в Кронштадт

Редакция spb.kp.ru протестировала новый катамаран "Форт Кроншлот". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге запустили новое водное направление, соединяющее центр города и парк «Остров фортов» в Кронштадте. Домчаться туда можно на новом скоростном пассажирском катамаране «Форт Кроншлот». Первых пассажиров он прокатил 20 июля.

Как и «Метеор», новый водный гонщик долетает до Кронштадта за час. Но в отличие от своего предшественника у него есть открытая верхняя палуба. Это своего рода экстремальный бонус к поездке, так как брызги от воды и ветер в лицо вам обеспечены. Эмоции и виды улетные!

"Форт Кроншлот" во всей красе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– Говорят, он разгоняет до 55 км/ч, но по ощущениям – вся «сотка», - делится с «КП» эмоциями пассажирка дебютного рейса Наталья Бабич. Вместе с мамой Ириной и сыном Мишей они специально отправились в Кронштадт на новом катамаране. - Классно, что можно выйти на открытую палубу, а не сидеть все время внизу. - Есть только одна проблема – забрать оттуда ребенка. Для него это настоящий аттракцион!

Внутри тихо, тепло и вполне уютно. Даже столики есть. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бабушка экстрим со внуком не разделила, но и на нижней палубе ей было комфортно: тепло, все видно, да и цены в кафе приемлемые. Женщины также отметили, что гордятся тем, что теплоход был построен в Петербурге: «Что нам эти санкции? Мы вон как можем!».

Выйти на палубу - испытание. Штормит и дует ого-го! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- «Форт Кроншлот» может беспрепятственно выходить в Финский залив даже в сильный ветер, - отметил директор судоходной компании Юрий Набатов. - Кроме того, он устроен так, что даже при подъеме воды сможет пройти под низкими мостами города.

Капитану транспорт по душе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Капитан катамарана Владимир Рябинин также расхвалил новое судно:

- Он устойчивый, маневренный, легкий в управлении. Волны в нем совершенно не ощущаются – едешь, как по дороге.

А вот и причал в Кронштадте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СПРАВКА «КП»

«Форт Кроншлот» – головное судно серии из 6 скоростных пассажирских катамаранов. Вмещает 152 пассажира. Маршрут стартует от «Дворцовой пристани», в Кронштадте прибывает на причал в парке «Остров Фортов».

Все фотографии на открытой палубе получаются смешными из-за мощного ветра. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Максимальная скорость – 30 узлов (это около 55 км/ч), в среднем же он движется около 26 узлов – то есть, 50 км/ч.

Собрата «Форт Кроншлот» – катамаран «Петр I» – планируют выпустить на маршрут уже в августе. Еще 4 катамарана – в 2024 и 2025 годах.

Вид на форт - отдельный плюс поездки с ветерком. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРИЦЕНИСЬ!

Билет в одну сторону для взрослого обойдется 1450 руб. (туда-обратно 2300 руб.), для ребенка – 850 рублей (в обе стороны – 1300 руб.), льготный – 1250 и 1950 руб., соответственно.