Смольный не будет сдвигать вестибюли метро до «Сосновой поляны», несмотря на неустойчивый грунт

Петербуржцам пообещали, что местоположение вестибюлей не изменится. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцы переживают, что строительство Красносельско-Калининской линии метро к «Сосновой поляне» может затянуться. По информации городских СМИ, «Метрогипротранс» увидел недочеты в планировке этого участка. Опасения в проекте вызывает тот факт, что планируемая станция «Петергофское шоссе» находится в зоне палеодолины, а это в теории грозит неустойчивым грунтом и высоким содержанием подземных вод. Но окончательно этого пока никто не утверждает.

В Смольном проблемы отрицают. Инженерно-геологические изыскания еще не завершились, а значит и прокладка тоннелей может быть скорректирована - они пройдут в безопасных местах. Но размещение вестибюлей пока не трогают, оно прежнее.

- Оптимальный вариант расположения трассы будущего отрезка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции «Казаковская» до станции «Сосновая поляна» будет выбран после завершения инженерно-геологических изысканий. То есть до конца августа 2024 года. А вестибюли станций разместят на поверхности согласно утвержденному проекту планировки территории линейного объекта, - объяснили spb.kp.ru в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Петербуржцев уверяют, что переживать за строительство не стоит, ведь для этого и существует целая куча экспертиз, после которых будет понятно, что делать с новыми станциями.

- Тоннели метро ведь не просто так не строятся идеально прямыми. Это все входит в проект, проходит экспертизу и утверждается. На место нахождения вестибюля на земле это никак не влияет, так что их местоположение не изменится. А сам маршрут может незначительно поменяться, - добавил источник spb.kp.ru, близкий к Смольному.

Сроки строительства метро на юго-запад пока тоже менять не собираются.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Напомним, что перспективная Красносельско-Калининская» линия начнет строиться со станций «Путиловская» (пересадочная на «Кировский завод») и «Юго-Западная», она же «Казаковская». Их должны сдать в эксплуатацию до конца 2024 года.

А участок от «Путиловской» до «Каретной» (пересадочная на «Обводный канал»), планируется построить к 2029 году.