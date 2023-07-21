Как вернуть долг быстро и без суда

Иван Соколов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Наверняка многие попадали в ситуацию, когда дружба не выдерживала проверку деньгами: друг, одолживший крупную сумму, пропал, так и не вернув ни копейки. В этом случае есть несколько вариантов развития событий. Можно попробовать поговорить с должником и, если ничего не выходит, простить долг. Когда на кону крупная сумма, на должника можно подать в суд и потребовать взыскать деньги. Для этого требуется помощь юриста, чтобы правильно подготовить документы. Есть и третий вариант - подписать договор займа у нотариуса, а если должник не отдает деньги - воспользоваться исполнительной надписью нотариуса.

- Исполнительная надпись нотариуса на договоре существенно экономит время и упрощает процедуру взыскания задолженности или истребования имущества в случае неисполнения должником своих обязанностей. С ней кредитор может сразу идти к судебным приставам, не тратить время и деньги на судебные разбирательства, - говорит член комиссии по делам молодежи Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, член редколлегии журнала «Петербургский нотариус» Иван Соколов. - Для совершения исполнительной надписи предусмотрена определенная процедура. Перед обращением к нотариусу взыскатель должен направить должнику уведомление о наличии задолженности. Если в течение двух недель обязательство не будет исполнено, можно обращаться к нотариусу с необходимыми документами.

Исполнительную надпись можно использовать для различных нотариальных договоров: купли-продажи, залога, аренды или найма. Допустим, вы заключили договор аренды у нотариуса, но жилец платить не собирается. С обычным договором (без участия нотариуса) требовать свое можно только через суд, с нотариальной формой, напротив, допускается взыскание долга по исполнительной надписи.

Кстати, заявление о совершении исполнительной надписи может быть подано удаленно через личный кабинет на портале ФНП. Для этого потребуется подтвержденный аккаунт на госуслугах и усиленная квалифицированная электронная подпись. В таком случае нотариус сам направляет исполнительную надпись к судебным приставам.

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