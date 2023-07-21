Новый причал на Крестовском острове и три водных маршрута открыли в Петербурге

Причал расположен на набережной Мартынова. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Петербург поддерживает статус города на Неве: в Северной столице появляется все больше водных маршрутов и открываются причалы. Причал для регулярного водного транспорта 21 июля начал работать на Крестовском острове. Он расположен на набережной Мартынова. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний «Астра Марин».

Первый рейс отправился с причала 21 июля. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Причал «Крестовский остров» расположен на набережной Мартынова, напротив здания по адресу: Крестовский проспект, 21 лит.Ж. Он рассчитан для швартовки судов различного типа: двухпалубных и однопалубных, включая маломерные, - объяснили в компании.

После торжественной церемонии открытия причала с него запустили первый регулярный рейс. В плавание отправился двухпалубный теплоход-ресторан. Кроме этого, петербуржцам объявили о трех новых водных транспортных маршрутах: «Тайны северных островов», «Круиз впечатлений» и «Паромная переправа».

В плавание отправился двухпалубный теплоход-ресторан. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Речной транспорт соединит Крестовский остров с Васильевским и Парком 300-летия в Приморском районе. Тримараны по маршруту «Паромная переправа» будут передвигаться каждые 15 минут. Столько же составит время в пути. Стоимость билетов – 250 рублей для взрослых и 100 – для детей. Остальные путешествия обойдутся дороже.