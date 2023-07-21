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Общество21 июля 2023 16:56

Расплакалась от счастья: Владимир Путин подарил школьнице из Выборга щенка корги

Александр Дрозденко передал школьнице из Выборга щенка корги от президента Владимира Путина
Анастасия НУРАДИЛОВА
Злата не смогла сдержать слез, когда получила подарок от президента. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Злата не смогла сдержать слез, когда получила подарок от президента. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Школьница из Выборга получила в подарок от президента Владимира Путина свою большую мечту. Девочка Злата очень хотела собаку породы вельш-корги. О желании завести щенка она написала письмо главе страны. И он выполнил просьбу школьницы. По поручению президента щенка девочке принес губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- В школе нам подтвердили, что девочка очень старательная, любит спорт, заряжена на учебу, о чем свидетельствуют ее победы на олимпиадах, - объяснил в своем телеграм-канале глава региона.

Александр Дрозденко лично принес корги домой к девочке. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Александр Дрозденко лично принес корги домой к девочке. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Милого песика выбирали ветеринары. Они осмотрели питомца, поставили ему все прививки и даже имя придумали необычное – Индиана Джонс. Но в семье милашку назвали просто Джони.

Злата невероятно обрадовалась подарку, сначала пыталась удержать эмоции и сказала слова благодарности президенту и губернатору, но в конце концов не выдержала и расплакалась. А Джони вовсю осваивается на новом месте и уже познакомился с новой семьей.

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