Расплакалась от счастья: Владимир Путин подарил школьнице из Выборга щенка корги

Злата не смогла сдержать слез, когда получила подарок от президента. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Школьница из Выборга получила в подарок от президента Владимира Путина свою большую мечту. Девочка Злата очень хотела собаку породы вельш-корги. О желании завести щенка она написала письмо главе страны. И он выполнил просьбу школьницы. По поручению президента щенка девочке принес губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- В школе нам подтвердили, что девочка очень старательная, любит спорт, заряжена на учебу, о чем свидетельствуют ее победы на олимпиадах, - объяснил в своем телеграм-канале глава региона.

Александр Дрозденко лично принес корги домой к девочке. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Милого песика выбирали ветеринары. Они осмотрели питомца, поставили ему все прививки и даже имя придумали необычное – Индиана Джонс. Но в семье милашку назвали просто Джони.

Злата невероятно обрадовалась подарку, сначала пыталась удержать эмоции и сказала слова благодарности президенту и губернатору, но в конце концов не выдержала и расплакалась. А Джони вовсю осваивается на новом месте и уже познакомился с новой семьей.