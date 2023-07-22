«Вызывает сильные судороги»: Роспотребнадзор предупредил петербуржцев о смертельной опасности столбняка

Инфекцию можно подхватить, если в рану попадет почва. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Лето – самое подходящее время, чтобы заняться спортом: почаще бегать, кататься на велосипеде и роликах. Когда тепло – с удовольствием отправиться на природу и пожарить шашлыки. Но беззаботное теплое время может обернуться травмами. А это грозит столбняком, если вдруг в рану попадет почва. Вторая причина заболевания - укус зараженного животного. Роспотребнадзор предупредил петербуржцев о симптомах смертельного заболевания.

- Столбнячная палочка находится в почве, а также является частым и безвредным обитателем кишечника многих домашних и диких животных и человека. Болезнь возникает лишь при проникновении возбудителя в организм через раневую поверхность. При этом не обязательно, чтобы травма была обширной, - объяснили в ведомстве.

Болезнь развивается за период от трех до 21 дня. Хотя первые симптомы могут появиться уже через несколько часов. Особенно опасными являются травмы туловища и головы. Самыми главными симптомами столбняка считают судороги, которые возникают из-за шума, света и прикосновения. А единственным способом профилактики болезни является вакцинация.