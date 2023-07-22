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Происшествия22 июля 2023 13:12

Мост обрушился в Ленобласти во время фольклорного фестиваля, есть пострадавшие

Вокруг переправы сразу столпились люди, пострадавшим оказывают помощь
Анастасия НУРАДИЛОВА
Из-за обрушения моста пострадали люди. Фото: t.me/lugasluh

Из-за обрушения моста пострадали люди. Фото: t.me/lugasluh

Пешеходный мост обвалился в Луге. Сообщения об этом мгновенно разлетелись по пабликам и телеграм-каналам. На шокирующей фотографии видно, что переправа сломалась напополам. В момент происшествия, по мосту шли люди.

По предварительным данным, все произошло во время проведения фольклорного фестиваля «Ольгины берега». После того, как деревянно-металлический мост сложился пополам, вокруг него столпились люди.

- Мы выступали на этом фестивале. В момент обрушения я находилась не рядом с мостом. Но знаю, что пострадавших отвезли в больницу, - рассказала spb.kp.ru девушка София, которая приехала на мероприятие в составе коллектива.

По некоторым данным, одного человека сразу же унесли на носилках, однако пострадавших, как минимум, двое. Чрезвычайные ведомства пока официально не комментируют ситуацию.

Тем временем, Следственный комитет уже организовал проверку. На место происшествия выехали специалисты.

- Проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

ЧППроисшествия: ЧП