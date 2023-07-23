Оторвано ухо, сотрясение и ссадины на лице: Шахматист до полусмерти забил игральной доской судью турнира

Шахматная бойня произошла здесь, в “Петровской ладье”. Фото: Сергей ГОЛТКОВ/vk.com/id120033348

Набоковским Лужиным возомнил себя шахматист петербургского клуба “Петровская ладья”. Иначе не объяснить его помутнение рассудка и дальнейший дебош в зале. Задачей со звездочкой оказалась и идентификация агрессивного гроссмейстера: кто именно бил клетчатой доской администратора, охранника и главного судью, до сих пор в мире шахматистов неизвестно. И только полиция поставила ему шах и мат и задержала. Но пока не афиширует.

Предположительно, инцидент произошел еще 19 июля. Якобы в этот день в “Ладье” должен был проходить турнир, и шахматисту что-то не понравилось, после чего его покинуло спокойствие гроссмейстера. Он схватил шахматную доску и начал колотить ею людей. Бил с особым остервенением, так как двое человек после нападения оказались в больнице. Охранник, который пытался угомонить петербургского Лужина разбита голова, оторвано ухо, сломан нос. В тяжелом состоянии и главный судья турниров Сергей Видякин. Они оба госпитализированы. Третий пострадавший чувствует себя более-менее.

- Как может себя чувствовать человек в реанимации? Состояние тяжелое. Родственников до сих пор к нему не допускают. Прогнозов никаких, - сообщил spb.kp.ru друг судьи Сергей Голиков.

Нападавший бил людей доской по голове. Фото: СОЦСЕТИ

Со слов Сергея, в тот день в клубе никаких турниров все-таки не проводилось. Ближайший планировался на 22-23 июля, но после произошедшего его отменили.

- Есть группа во Вконтакте «Шахматы на Чайковского 2/8Н СПб», там Григорич выкладывал все объявления о будущих турнирах, - поясняет Голиков. - Он подготавливал турнир на выходных, 19 июля часов в 9-10 вечера должен был поехать домой. А далее что-то произошло. Ищите директора этого клуба - Александра Волкова.

К сожалению, господин Волков не стал общаться с корреспондентом “Комсомолки”. По предварительным данным, он может быть причастен к бойне с игральной доской. Но пока это лишь версия. Бывший тренер “Петровской ладьи” Галина Федосеева вовсе считает, что заинтересованный в нападении метит дальше:

- Никто не понимает, что в тот день случилось, и кто виновен. Наш клуб фактически умер два года назад после смерти его директора Павла Игоревича Другова. Сперва у нас забрали кабинет- турнирный зал, затем - кабинет методистов. Потом, один за другим стали уходить педагоги. Может, нападение связано не с шахматами, а с помещением на Чайковского? Оно кому-то надо? Только странно, что 20 июля - международный день шахмат. Это день, когда Сергея Видякина нашли в крови в клубе.