Задержан президент клуба “Петровская ладья”, избивший гроссмейстера шахматной доской

Конфликт шахматистов произошел в “Петровской ладье”. Фото: Сергей ГОЛТКОВ/vk.com/id120033348

Битва гроссмейстеров произошла в детском шахматном клубе “Петровская ладья” в Петербурге. Там вечером 19 июля собрались отметить грядущий День шахмат двое коллег – президент клуба 36-летний Александр Волков и 63-летний преподаватель, судья различных турниров Сергей Видякин. Праздник особо почитаемый, поэтому решили выпить. Немного осмелев, Видякин решил воспользоваться случаем и попросить повышение. Случай оказался неподходящим. Взбешенный Волков отказал, судья встал и якобы толкнул шефа, а тот в итоге схватил первое, что попалось под руку - в шахматном клубе – это, конечно, была шахматная доска – и начал дубасить ею Видякина. Судя по кадрам после бойни, делал он это с особым остервенением. Сейчас пенсионер в реанимации, а его состояние оценивается как тяжелое.

- Родственников до сих пор к нему не допускают. Прогнозов врачи Мариинской больницы никаких не дают, - прокомментировал состояние пострадавшего его друг Сергей Голиков.

Волков задержан, возбуждено уголовное дело. Фото: СОЦСЕТИ

Известно, что Видякин получил множественные травмы: частичную ампутацию уха, разбитый нос, ушибы и ссадины груди, перелом левой скулы, а еще… отравление этанолом.

- По факту конфликта в шахматном клубе возбуждено уголовное дело по статье “Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью”, - сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Подозреваемый задержан.

Также сообщается, что в ходе шахматной потасовки пострадали еще двое – охранник и администратор. Они пытались усмирить начальника, но тоже получили игральной доской по голове.