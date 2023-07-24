«Там побывали Чехов, Блок и Мережковский»: Квартиру над музеем Иосифа Бродского сдают в аренду в Петербурге

В этой квартире жили Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. Фото: Музей "Полторы комнаты"

Жители Петербурга и гости города смогут почувствовать себя соседями Иосифа Бродского. Музей «Полторы комнаты» придумал необычную «экскурсию» для любителей творчества поэта. Квартира №34 – это настоящая пригодная для жилья квартира, которая находится прямо над комнатами легенды. С1889 по 1892 годы там жили Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. Тогда же гостями квартиры были Антон Чехов, Александр Блок и другие поэты. Но теперь вернуться в те времена может любой желающий.

Удовольствие не из дешевых: ночь за 25 тысяч рублей. Музей "Полторы комнаты"

- Нам кажется, что опыт проживания в такой квартире — это совершенно особенная история, позволяющая намного глубже почувствовать атмосферу этого места, быт старого доходного дома, близость к Полутора комнатам Иосифа Бродского. Поэтому с середины июля по октябрь мы запускаем возможность на небольшой срок арендовать эту квартиру, - объяснили в музее «Полторы комнаты».

В квартире есть места для четырех человек. Фото: Музей "Полторы комнаты"

К слову, стать соседом Бродского – не так уж и просто. Чтобы забронировать квартиру, нужно написать мотивационное письмо и объяснить сотрудникам музея, почему хочется побывать в историческом месте. Стать жильцами легендарного дома могут 4 человека: столько спальных мест предоставляет музей. Но удовольствие не из дешевых: за ночь в старинных комнатах придется отдать 25 тысяч рублей.

- Все средства, вырученные от аренды квартиры, идут на приобретение экспонатов для коллекции музея «Полторы комнаты» и издание книг, - объяснили в музее.