Музыкант-виртуоз Арик Давыдов: «Для меня труба - часть тела, этим инструментом я говорю»

Музыкант-виртуоз Арик Давыдов выступил в Петербурге. Фото: предоставлено "КП"

В Петербурге впервые побывал Арик Давыдов - музыкант в третьем поколении, признанный мастер игры на медных духовых инструментах. В сопровождении струнного ансамбля он выступил в Эрмитажном театре в честь открытия выставки одного памятника «Загадка святилища из Хирбет Кайафа».

Ведущий трубач планеты, который не только выступает в качестве солиста, но еще ведет программы камерных и симфонических оркестров как конферансье, дал интервью spb.kp.ru.

Главное – сделать шоу

- Арик, скажите, с чего начинается музыка?

- Со страсти и желания. Конечно, еще необходим талант. Но 80 процентов – это работа, которую выполняешь ежедневно и обязательно с удовольствием. Работа с любовью.

Музыкант пишет и свои композиции, а число его концертов достигает 300 в год. Фото: предоставлено "КП"

- Кто из музыкантов оказал на вас наибольшее влияние в начале творческого пути?

- В первую очередь – это Луи Армстронг, который трубу поставил в центр представления. То есть, труба у него звучала не фоном, а солировала. И инструмент для него являлся не просто источником звука, а выражением своих эмоций.

- Что наиболее важное, кроме собственно техники и теории, дали вам ваши педагоги?

- У меня было два преподавателя. Главное, чему они меня научили - умению выражать себя и находить связь с аудиторией. На концертах я играю на разных видах труб, меняя их. Для меня очень важно сделать шоу, в котором зрители были бы вовлечены в процесс. Критерий хорошего шоу – связь с публикой.

- На каком инструменте вам нравится играть больше всего?

- Мой любимый инструмент шофар – это витой натуральный рог (антилопы или газели, - прим. редакции). Он имеет древнюю историю, является ритуальным. Считается, что его ментальные способности открывают небо для молитвы. В него трубят во время еврейского Нового года и на другие праздники. Я играю на нем на торжественных мероприятиях и на концертах. Например, на открытие моста в Иерусалиме играл именно на шофаре, что было символично.

Теперь Арик хочет привезти своих музыкантов на гастроли в Петербург. Фото: предоставлено "КП"

- Правда, что международной карьере вы обязаны этому инструменту?

- Правда. Однажды, после одного из концертов в Тель-Авиве мне позвонила женщина и сказала: «Ты, Арик Давыдов, играл еще три тысячи лет назад». «Как это», - спросил я. «Ну ты же из дома царя Давида. И традиция игры на шофаре под твоей фамилией длится уже три тысячи лет». Потом мы встретились, и она подарила мне шофар, сказав: «Теперь ты будешь на нем играть и гастролировать по всему миру». Так и произошло. До этого я выступал только в Израиле. А после нашей встречи началась международная карьера.

- Свою музыку пишите?

- Да, на YouTube много всего выложено, в том числе, как под мою музыку танцуют люди. Пишу для трубы, потом отдаю аранжировщику на доработку. Есть много симфонических вещей и современных композиций. Я даю примерно 300 концертов в год, где исполняю и свои произведения тоже. Кроме этого, объясняю молодой аудитории, что такое труба, как на ней играть, чтобы развить интерес к этому инструменту.

Дело жизни

- Какое самое сложное музыкальное произведение вы когда-либо исполняли?

- То, которое не предназначено для тубы, например, «Полет шмеля». Оно для скрипки хорошо подходит, она быстрей. Ноя выучиваю партии всех инструментов в оркестре и играю их на трубе, чтобы пополнять репертуар. Это всегда личностное испытание и забирает много часов ежедневно. Для меня труба – часть тела, этим инструментом я говорю. Использую одну руку для игры, а вторую - для контакта со зрителем.

- То есть пока не стал продолжением инструмента, ничего не получится?

- Да, да, именно так.

- Молодым музыкантам помогаете?

- Считаю это своим долгом и делом жизни. В Израиле я создал проект «Серия виртуозов», в котором участвуют музыканты самых разных направлений, вплоть до оперных певцов. Мы готовим по пять шоу в год. Представления проходят в больших залах, на них продаются абонементы. Для меня важно приглашать молодых музыкантов и давать им место на сцене, чтобы им было легче продвигаться. Легче, чем было мне. Кстати, 90 % музыкантов – выходцы из России.

Арик Давыдов не раз исполнял на трубе самые сложные произведения. Фото: предоставлено "КП"

- Ваша семья помогает в этом деле?

- Очень активно. Делают все, чтобы зритель улыбался был восхищен. Моя жена Дорит, с которой мы вместе с 17 лет, помогает мне во всех технических вопросах и психологически поддерживает. Дочь Рут занимается видеоконтентом для концертов, она профессионально занимается кино. Сын Корен несмотря на то, что он студент медицинского вуза, ведет сайт и, кстати, очень хорошо играет на гитаре.

- Гастроли – тяжелое испытание?

- Очень. Это только кажется, что артистом быть здорово. Но, когда нужно постоянно ездить, это влечет за собой много одиночества. Я нашел выход - беру супругу с собой. Стараюсь с ней не расставаться, она умеет приводить меня в чувство.

С корабля на бал

- Вы не раз бывали в России, а в Петербург приехали впервые. Какие впечатления? Что успели посмотреть?

- Сразу из аэропорта мы с супругой попали в Эрмитажный театр. С корабля на бал! Красивее зала я не видел. Там сразу можно увидеть историю, годы мастерства, которые запечатлены в интерьерах театра, будущее в том числе. Коллектив музыкантов, с которым мне довелось там играть - большие профессионалы. Мы остались под большим впечатлением от всего. И отвеликолепного выступления солистов Театра Бориса Эйфмана,и от экскурсии по Эрмитажу. Теперь могу сдать экзамен по истории Романовых.

- А сам город?

- Мы в восторге! Много, где бывали, есть с чем сравнивать. Петербург - один из красивейших городов в мире. Такого собрания культуры в одном месте можно только поискать. Кроме этого, здесь чисто и безопасно. Мы пошли ночью гулять и думали, что будет некомфортно, но оказалось наоборот: все открытые, доброжелательные, весело и не страшно. Сходили в Михайловский театр на «Спящую красавицу». Живой оркестр! Это большая редкость сегодня в мире. И мне было очень приятно видеть, что на балетном выступлении играет живой оркестр. Пойдем еще в Мариинский смотреть «Петрушку» Стравинского.

- Почему именно «Петрушку»?

- Потому что я с детства хорошо знаком с этим произведением. Одну из самых известных партий композитор написал для трубы. Родители моей супруги из Болгарии, они выросли в советский период. Доритхорошо приобщена к русской культуре, выросла на стихах Пушкина. Так что нам очень уютно в Санкт-Петербурге, огромная благодарность консульству Израиля за приглашение.

- Планируете приехать к нам на гастроли?

- Очень бы хотелось привезти сюда музыкантов и поделиться неформальной позитивной энергией.