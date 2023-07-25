Россия поможет Африке развивать сельское хозяйство

Фото предоставлено Российской ассоциацией производителей удобрений (РАПУ).

Известно, что Африка является наиболее уязвимым в плане продовольственной безопасности регионом в мире. Подробная беседа о том, как Россия может помочь Африке в развитии сельскохозяйственной инфраструктуры состоится в рамках панельной дискуссии «Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета». Модератором обсуждения выступит посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Олег Озеров, а одним из основных спикеров станет президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

Символично, что именно в эти дни РАПУ отмечает 15-летие своего образования. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Ассоциации, отметив ее лидерские позиции на внутреннем и мировом рынках. На недавней рабочей встрече с Президентом глава РАПУ Андрей Гурьев подробно отчитался об итогах работы отрасли, которая сегодня вносит весомый вклад в глобальную продовольственную безопасность.

С 2008 года, с момента создания Российской ассоциации производителей удобрений, отечественные мощности по производству минеральных удобрений выросли более чем в 1,5 раза и в прошлом году достигли 29,4 млн т. Обогнав США и Индию, Россия занимает 2-е место (после Китая) по производству и 1-е место по поставкам удобрений на мировой рынок. Экспорт же минеральных удобрений за 15 лет вырос в 1,6 раза и в прошлом году составил $19,3 млрд.

«За полтора десятилетия отрасль минеральных удобрений, рука об руку с российским АПК, прошла глубокую трансформацию, благодаря чему сегодня наша страна находится в авангарде обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Во многом это итог тесного взаимодействия предприятий в рамках ассоциации, с одной стороны, и активной работы РАПУ со всеми заинтересованными партнерами в российском АПК и индустриальной сфере – с другой», – прокомментировал президент РАПУ Андрей Гурьев.

Но не только отечественная продовольственная безопасность зависит от работы отрасли. В общей сложности 1,5 млрд человек на планете потребляют пищу, выращенную с применением российских удобрений! География поставок – более 100 стран, 70% экспорта приходится на дружественные развивающиеся страны, в том числе - на Африканском континенте.

За последние 5 лет Россия более чем удвоила поставки минеральных удобрений в страны Африки – с 772 тысяч тонн в физическом весе в 2018 году до 1,6 млн тонн в 2022 году. Среди крупнейших импортёров российских минеральных удобрений на африканском континенте - Южная Африка, Марокко, Сенегал, Танзания, Кот-д'Ивуар, Гана, Мозамбик, Кения и Камерун. Российские производители минеральных удобрений постоянно расширяют ассортимент продукции для стран Африки. Экологичность поставляемых марок соответствуют самым высоким мировым стандартам и маркируется «Зеленый эталон/Green One».

По оценкам экспертов, при всех сложностях потенциал сельскохозяйственного на африканском континенте огромен. И Россия способна помочь Африке его реализовать. Компании Российской ассоциации производителей удобрений заинтересованы расширять сотрудничество, развивать научно-техническое взаимодействие с местными образовательными заведениями, поощрять исследования в области охраны окружающей среды и защиты почв.