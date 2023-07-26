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Общество26 июля 2023 6:40

В 16 поликлиниках Петербурга прошел ремонт в 2023 году

До конца года планируется привести в порядок 73 больницы
Анастасия НУРАДИЛОВА
В больницы закупили новую мебель и оборудование.

В больницы закупили новую мебель и оборудование.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В 2023 году отремонтировали 16 поликлиник в Петербурге. В течение года планируется привести в порядок 73 больницы. Все контракты уже заключили. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба правительства Петербурга.

- Поликлиники посещают все горожане. Поэтому их ремонт, модернизация и оснащение новым современным оборудованием – важная задача, которую мы решаем при поддержке федерального центра, – сказал губернатор Александр Беглов.

Так, например, в поликлинике №98 в Приморском районе отремонтировали физиотерапевтическое отделение. А в больнице №111 завершились строительные работы на втором этаже, обустроили коридор, кабинеты врачей. Там появились современные приборы освещения и отопления.

В городские поликлиники закупили новое оборудование: всего 609 единиц техники из 852 запланированных в 2023 году. В больницах появились приборы для диагностики, физиотерапии, реабилитации пациентов, стерилизации инструментов. Кроме этого, обновлена мебель.

Напомним, до 2025 года в планах Петербурга – ремонт 148 больниц.

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