Медицинская этика: Как общение врача и пациента влияет на результат лечения

Люди ожидают от медучреждения не только хорошее лечение, но и хорошее отношение. Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный врачебный этический принцип «не навреди» со времен Гиппократа не менялся. Но за прошедшие 2,5 тысячи лет появились новые, которые как раз подлежат обсуждению. Например, что такое «врачебный долг» и «достоинство пациента». О том, как меняется современная этика и взаимодействие с пациентами, мы поговорили с ведущими экспертами из разных областей медицины на традиционном «Здоровом завтраке» в рамках проекта «Клиника года - 2023». Расскажем о самых интересных моментах беседы.

КОГДА ВАЖНО СЛОВО

Прошло время, когда доктор выступал в роли главного непререкаемого авторитета, а пациент - в качестве ведомого, который полностью во всем ему доверяет. Современный человек хочет участия и внимания к себе, независимо от того, к какому врачу он обращается и какие проблемы со здоровьем имеет.

- Тема коммуникации между врачом и пациентом стоит остро. Сегодня этику в медицинских университетах преподают, но в недостаточном количестве, и она практически не усваивается студентами. Между тем это очень важный аспект медицинской деятельности, которому в последнее время стало уделяться намного больше внимания, - говорит директор по маркетингу SDS Clinic Юлия Жукова.

Тема коммуникации между врачом и пациентом стоит остро, считает директор по маркетингу SDS Clinic Юлия Жукова. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Если во время приема у пациента возникает ощущение, что к нему отнеслись равнодушно, не выслушали, не проанализировали его индивидуальные особенности, он может оставить о враче и клинике плохие отзывы, а в худшем случае - отказаться от назначенного лечения.

- В офтальмологии, как и в любом медицинском направлении, важно правильно донести до пациента информацию о его заболевании, способах лечения. Поэтому, конечно, коммуникативные навыки врача очень важны, - говорит исполнительный директор клиники «Зрение», врач-офтальмолог Мария Красавина. - Мы стараемся делить ответственность с нашими врачами, практикуя партнерский подход. Врач вместе с пациентом выбирает лечение, которое учитывает индивидуальные особенности человека.

Исполнительный директор клиники «Зрение», врач-офтальмолог Мария Красавина отметила важность коммуникативных навыков врача в общении с пациентом. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Во многих клиниках при приеме на работу новых специалистов на коммуникативные навыки обращают внимание в первую очередь.

- Мы часто берем на работу молодых врачей, обучаем их, передаем опыт. При трудоустройстве, конечно, смотрим на имеющуюся базу, как молодой человек учился, какими знаниями обладает. Но также, обращаем внимание на то, как он разговаривает, может ли он расположить людей к себе, насколько он харизматичен, - говорит заведующий отделением флебологии, сосудистый хирург, хирург-флеболог Клиники Флебологии Станислав Крылов.

При трудоустройстве молодых врачей в клинику, важно обращать внимание не только на опыт, но и на умение расположить к себе людей, подчеркнул заведующий отделением флебологии, сосудистый хирург, хирург-флеболог клиники «Центр Флебологии» Станислав Крылов. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

ХОРОШИЙ ИЛИ МАНИПУЛЯТОР?

«Как найти хорошего врача?» - один из самых частых вопросов среди пациентов и их родственников. В Интернете можно найти массу советов, как это сделать.

- Ко мне с подобными вопросами обращаются постоянно. Это устойчивое убеждение, что есть хорошие доктора, а есть плохие. На самом деле это не совсем верно: именно для вас доктор станет хорошим, а возможно, и самым лучшим, когда между вами будет налажена коммуникация и вы сможете ему доверять, - считает генеральный директор сети клиник «Медпомощь 24» Евгений Федоров.

Доктор станет самым лучшим для пациента, когда между ними возникнет доверие, считает генеральный директор сети клиник «Медпомощь 24» Евгений Федоров. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Некоторые медицинские работники, кстати, этим пользуются. Вызывают у пациента доверие и начинают навязывать самую «уникальную» медицинскую услугу или доказывать, что нет более «эффективного» лекарства. А иногда и прямо ставя пациента перед выбором - деньги или здоровье.

- Это называется манипуляцией со стороны врача. Пациент, идя в клинику, оценивает врача субъективно - соответствует ли он имеющемуся образу, если совпадение есть, то доктор автоматически начинает нравится. Впечатление от врача для многих важнее профессиональных навыков, да большинство пациентов и не понимают, как эти навыки оценить. А недобросовестные врачи этим пользуются, - считает Станислав Крылов.

Бывает, что доктор нелестно отзывается о коллеге, желая тем самым привлечь пациента на свою сторону. Но такое поведение встречается все реже.

- Это говорит об отсутствии коммуникативных навыков, воспитания, образования. Такие врачи постепенно будут отторгаться рынком, они буду не нужны ни государству, которое вкладывает большие средства в развитие медицины и повышает ее качество, ни коммерческим структурам, - говорит Юлия Жукова.

ВОПРОС ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Каждый из нас, обращаясь за медицинской помощью, подписывал информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Подписывать такое согласие от каждого пациента требует Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Предполагается, что каждый человек должен не только осознавать суть медицинских манипуляций, а также и их возможные риски и неблагоприятные последствия. Однако на практике получение согласия часто сводится к простой формальности.

- Подписание информированных согласий - общемировая практика. Вообще все, что касается регулирования, с каждым годом будет усиливаться. Например, за рубежом все врачи застрахованы на предмет некачественно оказанной медицинской помощи и совершения врачебной ошибки. В России стандарт профессиональной ответственности врачей до сих пор отсутствует, а за все оплошности врача несет ответственность юридическое лицо, хотя ни один работодатель не будет судиться с сотрудником, чтобы отсудить у него деньги. Что касается пациентов, то суммы исков, предъявляемых врачам, растут, - рассказал основатель клиник «Фактор Улыбки», врач- стоматолог-хирург-имплантолог Олег Кущ.

В России стандарт профессиональной ответственности врачей до сих пор отсутствует, отметил основатель клиник «Фактор Улыбки», врач-стоматолог-хирург-имплантолог Олег Кущ. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Большинство пациентов уверены, что подпись под согласием нужна, чтобы обезопасить врача и медицинское учреждение, исключить ответственность организации за возможные негативные последствия. Однако зачастую пациент предъявляет требования, не связанные с нарушением его прав, требуя оказания бесплатных либо дополнительных медицинских услуг, ссылаясь на наличие либо существующих, либо мнимых нарушений. Это явление еще называют потребительским терроризмом.

- Пациенты становятся все более образованными и иногда пользуются своими знаниями для получения выгоды, поэтому клиника вынуждена защищать себя от недобросовестных пациентов большим количеством документов. Так что информированное согласие - важная часть правовой нормативной базы, - считает Евгений Федоров. - А что касается ответственности, то и управленцы в медицине, и врачи занимаются одним общим делом, поэтому должна быть преемственность, когда часть ответственности берет на себя организация, а часть - доктор. Тогда это синергия, которая рождает обоюдную ответственность. К этому надо прийти, чтобы четко понимать, кто и за что отвечает.

КСТАТИ

Особый случай

Одними из самых актуальных для медицинской этики являются этические проблемы наркологии и алкоголизма. Избавление человека от зависимости требует от врача не только глубоких профессиональных знаний, но и строгого соблюдения этических норм.

- Этика в наркологии не всегда находится в рамках тех норм и правил, которые приняты. Дело в том, что пациент обращается в клинику в состоянии абстиненции, он может быть буйным, в негативе и не понимать сути своей проблемы. Ему хочется получить помощь здесь и сейчас, а избавление от зависимости - это длительный процесс, в котором больной должен принимать активное участие, - говорит врач по медико-социальной работе Наркологической клиники «Нева» Андрей Ногов. - Поэтому при первичном обращении пациента зачастую приходится ставить в жесткие рамки, выводить из неадекватного состояния, а уже потом начинать лечение с участием не только лекарственных препаратов, но и психологов.

Этика в наркологии не всегда находится в рамках тех норм и правил, которые приняты, по словам врача по медико-социальной работе Наркологической клиники «Нева» Андрея Ногова. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Наркологи постоянно повторяют: принудительно никого вылечить невозможно, потому что суть выздоровления от зависимости - в переустройстве собственной личности и поиске новых ценностей.

- Можно вывести человека из запоя, оказать первую помощь, но нельзя заставить его искать смысл жизни, так не бывает. Нужно создать среду, в которой человек начнет искать этот смысл, например, в группах самопомощи, которые работают в реабилитационных центрах. Например, в наших центрах мы активно приобщаем пациентов к занятиям спортом, трудоустраиваем их, работаем с родственниками, потому что без этого процесс реабилитации невозможен. Только такой комплексный подход поможет избавиться от патологического поведения зависимого. Но без деликатного обращения сложно добиться эффективного лечения, - говорит учредитель медицинского центра «Ленинградский» Сергей Буров.

Можно вывести человека из запоя, но нельзя заставить его искать смысл жизни: нужно создать среду, в которой человек начнет искать этот смысл сам, убежден учредитель медицинского центра «Ленинградский» Сергей Буров. Фото: Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Главная задача врача (и не только в наркологии) - стимулировать волю пациента к жизни, к выздоровлению.

- Врачу важно найти подход к каждому пациенту, суметь корректно объяснить ситуацию с текущим состоянием здоровья и рассказать, как с этим можно справиться, а пациенту важно довериться доктору. Это касается не только медицины, но и любой отрасли, любой сферы нашей жизни, потому что воля - желание быть здоровым и соблюдение определенных правил - и вера - это самые сильные инструменты нашего сознания, - уверен Евгений Федоров.

Врачу важно найти подход к каждому пациенту. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

- В клинике «Зрение» мы внедрили одну из самых инновационных технологий лазерной коррекции зрения ReLex Smile. Для пациента это наиболее безопасный, микроинвазивный и комфортный метод. Для лечения распространенного возрастного заболевания катаракты мы применяем последние разработки искусственных хрусталиков. Они учитывают индивидуальные особенности пациента и могут избавить от очков в любом возрасте. В августе в нашей клинике мы сможем предложить инновационный препарат для лечения такого заболевания сетчатки глаз, как возрастная макулярная дегенерация, - подчеркнула исполнительный директор клиники «Зрение» Мария КРАСАВИНА.

НА ЗАМЕТКУ

Основные принципы

Принцип уважения к пациенту. Уважать пациентов нужно независимо от их положения, вероисповедания, национальности или состояния здоровья.

Принцип конфиденциальности. Нельзя разглашать медицинскую информацию без согласия пациента.

Принцип благотворительности. Пациент получает квалифицированную медицинскую помощь, и это направлено на благо общества.

Принцип автономии пациента. Пациент имеет право на самостоятельный выбор и принятие решений о своем здоровье.

Принцип уважения человеческого достоинства. Нужно учитывать уникальные потребности пациента и стараться избегать дискриминации или издевательства.

Принцип профессионализма. Врач постоянно совершенствуется и стремится к оказанию качественной медицинской помощи.